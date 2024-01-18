Косметолог рассказала, как зимой ухаживать за кожей

В зимнюю морозную погоду необходимо активно следить за состоянием кожи. Подробнее об этом рассказала косметолог Наталья Моисеенко.

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«Включайте ультразвуковые испарители, которые увлажняют воздух в помещении и нормализуют микроклимат. Желательно использовать дистиллированную или очищенную воду, чтобы на мебели не было налета», – отметила косметолог.

По словам Моисеенко, для очищения кожи лучше всего использовать мусс, пенку и молочко с мягкой формулой. Умываться рекомендуется прохладной водой. Не стоит протирать кожу лица спиртовыми тониками и лосьонами.

Крем для лица следует наносить не позже, чем за 50-60 минут до выхода на улицу. Это должно быть хорошее питательное средство на липидной основе. Стоит убрать из утреннего ухода гелевые и жидкие текстуры. Из-за воды в основе таких средств человек может получить обветренное лицо.

Вечером можно использовать сыворотки по типу беспокоящей вас проблемы. Косметолог рекомендует использовать пептидные сыворотки, они хорошо увлажняют и удобны в уходе.

Не следует забывать и про кожу губ. Можно использовать специальные зимние бальзамы и обычную помаду. Также внимание следует уделить и коже рук. Можно попробовать парафиновые маски для рук и использовать питательные крема.