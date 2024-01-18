Нейтрализует радикалы и разглаживает морщины: что такое бакучиол

Бакучиол – это популярный ингредиент в косметической отрасли, который используется в средствах по уходу за кожей лица. Его получают из листьев растения бакучи.

В своем видео «Рамблер» рассказал, почему бакучиол подойдет практически всем.

В косметологии его называют растительным аналогом ретинола. Он ускоряет регенерацию клеток кожи и устраняет действие свободных радикалов, благодаря чему эффективно борется с возрастными изменениями.

Также бакучиол оказывает противовоспалительное, антиоксидантное и увлажняющее действие на кожу. Он помогает уменьшить покраснения и раздражения, а также удерживать влагу, предотвращая сухость. Таким образом, регулярное использование средств с бакучиолом способствует значительному улучшению состояния кожи.

Чтобы правильно применять косметику с бакучиолом, нужно наносить средство на чистую, сухую кожу лица легкими массажными движениями до полного впитывания. Рекомендуется использовать 1-2 раза в день утром и вечером. Для достижения стойкого эффекта необходимо регулярное применение в течение нескольких недель.