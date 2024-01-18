Известный российский стилист назвал трендовую вещь 2024 года

По словам специалиста, в новом году популярными станут прозрачные платья из кружева. «Такие "голые платья" — один из главных трендов 2024, как и кружево в принципе. После расцвета оверсайза в 2019-2020 мода перешла в нарочитую сексуальность», — объяснил он.