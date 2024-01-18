8 модных трендов весны 2024, которые можно носить уже сейчас

Сани, если верить народной мудрости, готовят летом, а зимой, поверьте на слово, самое время обзавестись остроактуальными образами на весну. Если вам по душе быть в рядах модных новаторов, смело вдохновляйтесь уже сейчас!

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Короткие шорты

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Можно выдохнуть: на смену нижнему белью на подиумах пришел более традиционный и привычный вариант — короткие шорты (мини-юбки, к слову, тоже можно смело готовить к лету). Фактуры и оттенки не имеют значения. Одинаково модными будут шорты из костюмной ткани и связанные самостоятельно. Главный критерий актуальности этого предмета гардероба — короткая длина.

Прозрачные юбки

Полностью отделаться от демонстрации нижнего белья не вышло: дизайнеры предлагают обратить внимание на прозрачные юбки. К счастью, в коллекциях немало весьма целомудренных вариантов — где прозрачность лишь прием, а не свойство одежды.

Брюки с высокой талией

Если брюки, то с высокой талией. Грубые и струящиеся, строгие и расслабленные. Этой весной и летом модели с низкой посадкой будут явно неактуальны, поэтому, если такие до сих пор числятся в вашем гардеробе, не забудьте убрать их на дальнюю полку.

Белое кружево

Неожиданным трендом оказались белые кружева, которые отметились во многих коллекциях ведущих модных домов. У всех общий стиль — мельчить не нужно. Вещь может как целиком быть кружевной, так и включать лишь отдельные элементы подобного толка в качестве декора. Сгодятся и визуально простые молочно-белые летящие платья — акцент на воздушности образа.

Розы

Романтичные образы и, собственно, розы — явный тренд сезона. Не всегда дизайнеры использовали их так буквально, как на фото, приветствуются любые отсылки к прекрасному цветку. Различные драпировки, вышивка, розы из пластика и металла в качестве украшения, розы из ткани на чокере и даже живой цветок в руках. Да, выглядит как помешательство. Но если вам нравится это цветок, знайте, переборщить с ним в грядущем сезоне попросту невозможно!

Металлик

В этой категории все, что напоминает блеск металла, даже весьма отдаленно. На мировых подиумах блистали шелковые серебристые платья, вещи-кольчуги, платья словно из фольги и даже зеркально-гладкие ботфорты и сумочки. Решать вам, будет образ металлическим с ног до головы или металлик послужит занимательным акцентом.

Новые 90-е

Девяностые возвращаются переосмысленными и осовремененными: востребованными будут смелые трактовки офисной моды лихого десятилетия. Критики уже прозвали эту тенденцию «хладнокровным портновским минимализмом» и «сдержанным шиком». Что бы это ни значило, можете не сомневаться, без белой рубашки и юбки-карандаша в новом модном сезоне не обойтись.

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