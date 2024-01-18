Ким Кардашьян провела экскурсию по своему офису

Американская звезда реалити-шоу «Семейство Кардашьян» в преддверии перезапуска бренда SKKN сняла для социальных сетей видео, где показала, что находится в ее личном бьюти-офисе.

Более пяти лет предпринимательница занимается производством как уходовой, так декоративной косметики. Поэтому звезда обзавелась крупным офисом. На видео селебрити показала, что внутри помещения есть: манекен, повторяющий пропорции собственного тела, огромный экран с фотографиями из рекламных компаний, 3D-модель её мозга, солярий, кровать-капсула с инфракрасным цветом, а также много бьюти-средств.

Однако внимательные подписчики Кардашьян заметили, что в офисе нет людей. Так что в комментариях можно обнаружить массу шуток на эту тему.