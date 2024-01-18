Маникюр с драконом и не только: идеи нейл-дизайна в азиатском стиле

Год Дракона диктует нам на ближайшие пару сезонов тренд на азиатский маникюр. Мы изучили популярные asian-дизайны и готовы поделиться самыми актуальными находками, которые вы можете попробовать вместе со своим мастером в ближайшее время.

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Полупрозрачные

Чуть ли не главный тренд в нейл-дизайне — прозрачные или полупрозрачные ногти. У нас такое покрытие известно как «стеклянное». Азиатские модницы не останавливаются на одной полупрозрачной базе и дополняют ноготки дополнительным дизайном, что может насторожить наших поклонниц минимализма. Впрочем, ради эксперимента попробуйте легкий декор в дополнение к стеклянному покрытию.

Природа

Известный факт — корейский нейл-дизайн тяготеет к природным мотивам. Правда, исполнение довольно оригинально. Мы уже рассказывали о растительном стемпинге, который выглядит максимально натурально, азиатский вариант далек от естественности, однако в этом вся фишка. Всевозможные бабочки, стрекозы и листья выбираем в анимешном стиле, можно выделить один ноготок, а можно ни в чем себе не отказывать и сделать милых жучков на каждом пальце. Учтите, что база при таком декоре должна быть пастельной или молочно-белой.

Звезды

Еще один тренд — небесный или звездный. Мастера выводят на ногтях звезды, млечный путь и другие космические мотивы. И опять же, весь упор на показную неестественность в мультяшном стиле. Поклонники серий о Сейлор Мун будут в восторге!

Покемоны