Салонные процедуры, которые помогут восстановить сожженные волосы

Чтобы сделать красивую прическу, мы не только красим волосы и завиваем кудри. Часто мы прибегаем к таким радикальным мерам, как химическая завивка, мелирование, постоянное использование утюжков. Все это повреждает структуру волос, в результате чего они становятся сухими и безжизненными. Однако выход есть! Как восстановить испорченные волосы сайту «Страсти» рассказала трихолог, нутрициолог Виктория Толстоносова.

© 0WomanHit.ru - МК

Чтобы сохранить здоровье волос при таких сложных процедурах, как окрашивание или выпрямление, лучше всего обратиться к специалисту. И уж тем более не использовать перекись водорода, некачественные или непроверенные народные средства. Если вы часто используете фен, утюжок или плойку, то обязательно защищайте волосы специальными спреями. Они создадут защитную пленку на поверхности волоса, защищающую от потери влаги, помогут восстановить жировой слой, разгладят кутикулу, «запечатаю» секущиеся концы.

Если же волосы уже повреждены, восстановить их можно, но процесс это длительный. Сожженные пряди требуют усиленного питания и увлажнения. Это сможет обеспечить комплекс косметических средств, который нужно подобрать индивидуально. В него входят: увлажняющие компоненты, питательные маски с маслами, шампуни с кислым РН и уходовые салонные процедуры.

Для восстановления волос идеально подойдут натуральные масла, такие как репейное, касторовое, кокосовое, льняное. Например, их можно добавлять в питательные маски. Также можно использовать средства с кератином, благодаря которому волосы приобретут блеск и станут более плотными. Процедура рекомендована после химической завивки, обесцвечивания, термического воздействия.