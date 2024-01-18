15 шампуней для здоровых и блестящих волос

Эффективный шампунь — основа качественного ухода за волосами. Мы собрали 15 базовых средств, которые справляются с очищением, поддерживают здоровье и решают другие важные задачи — от предотвращения перхоти до восстановления поврежденных прядей.

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Увлажняющий шампунь Hair Expert, Mixit (812 руб.)

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За функционал шампуня отвечают морской коллаген и экстракт водорослей. Первый компонент запечатывает влагу и препятствует дегидратации, второй стимулирует рост новых волос и помогает лечению перхоти.

Многофункциональный шампунь-эквалайзер, Advante (6500 руб.)

Натуральные компоненты в составе шампуня нормализуют pH-баланс кожи головы и стимулируют кровообращение, что помогает отрастить здоровые и красивые волосы. С главной задачей — очищением — шампунь справляется отлично и заодно помогает сохранить цвет волос.

Шампунь-гель для душа, Noah (2550 руб.)

Многозадачное средство с функциями шампуня и геля для душа, которое бережно очищает и увлажняет кожу. В составе есть соль Мертвого моря, которая притягивает и удерживает влагу в клетках, а также компоненты, способствующие укреплению кожи и усилению ее защитных функций.

Шампунь Absolut Repair Molecular, L’Oreal Professionnel Paris (2598 руб.)

Шампунь возвращает волосы к жизни за счет реконструкции их пептидной структуры. Комбинация пептидов и аминокислот нейтрализует повреждения на молекулярном уровне, оказывает необходимое питание и увлажнение, благодаря чему волосы снова блестят.

Разглаживающий шампунь Soft Liss Smooth and Silky, Paul Oscar (1650 руб.)

Для увлажнения и смягчения волос в шампуне используют масло арганы, для плотности и защиты от ломкости — аминокислоты. Средство подойдет для пролонгации эффекта восстанавливающих процедур, так как помогает сохранить гладкость и блеск волос.

Шампунь для объема и уплотнения тонких волос, SmoRodina (990 руб.)

Шампунь не только очищает волосы, но и следит за состоянием гидролипидного слоя и микробиома, не допуская появления перхоти и раздражений. Среди ключевых задач средства — нормализация жирности, которую обеспечивает комплекс из салициловой кислоты и ниацинамида.

Шампунь «Царские ягоды», Natura Siberica (232 руб.)

Шампунь по мотивам древних сибирских бьюти-рецептов на основе дикорастущих ягод: арктической клюквы, золотой морошки и северной облепихи. Они содержат аминокислоты и витамины, которые питают и увлажняют волосы, повышая их защитные функции.

Шампунь-реконструктор, Ice Curly (1950 руб.)

Шампунь рассчитан на уход за кудрявыми волосами и содержит ворох растительных экстрактов — от ромашки и лаванды до хвоща и лопуха. Средство защищает пряди от повреждений и закрывает кутикулу, помогая лучше удерживать влагу. Пантенол и витамин Е оказывают дополнительный успокаивающий эффект на кожу головы и нормализуют выделение себума, препятствуя тем самым загрязнению и образованию перхоти.

Твердый шампунь с углем и ментолом, Alltome (1120 руб.)

Сочетание черного угля и ментола помогает эффективно удалить загрязнения, пока инулин и аллантоин защищают их от загрязнения и стресса. Стимуляцию роста волос берет на себя экстракт ромашки, который стимулирует работу луковиц и циркуляцию крови.

Шампунь Give Me Balance, Urban Nature (390 руб.)

Очищая кожу головы от себума и стайлинг-средств, шампунь деликатно удаляет ороговевший слой и предотвращает развитие перхоти. Благодаря ментолу и чайному дереву продукт запускает процесс регенерации и роста здоровых волос.

Шампунь Silk & Shine, Matsesta (799 руб.)

Бессульфатный шампунь с экстрактом хмеля и граната активизирует работу волосяных луковиц, предотвращая выпадение волос. Для их увлажнения и питания в составе используют протеины шелка.

Шампунь для всех типов волос, Structura (466 руб.)

Мягкие ПАВы удаляют загрязнения, сохраняя волосы мягкими и увлажненными. Им помогают глюконовая кислота, которая также нормализуют работу сальных желез и делает очищение более тщательным.

Шампунь Sugar Honey Gold, Kharisma Voltage (849 руб.)

Регенерирующий шампунь по виду похож на жидкое золото, но компоненты в его составе более приземленные. Маточное молочко и мед укрепляют волосы, препятствуют появлению секущихся кончиков, ломкости и повреждений, вызванных солнечными лучами.

Шампунь для объема и густоты волос, Sammy Beauty (1290 руб.)

Шампунь эффективно удаляет загрязнения и решает проблему ослабленных волос, укрепляя волосяные луковицы и стимулируя активный рост. Растительный кератин возвращает волосам упругость, женьшень и ментол улучшают микроциркуляцию, пептиды гороха оказывают антиоксидантную защиту.

Укрепляющий шампунь «Энергия роста», Clear (469 руб.)