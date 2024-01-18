Пользователи соцсетей начали массово ходить задом наперед для здоровья и похудения

В TikTok набирает обороты тренд, в котором пользователи показывают, как ходят по беговой дорожке задом наперед.

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Тег «идти назад» в TikTok за последние несколько месяцев становился все более популярным: несколько инфлюенсеров в сфере фитнеса набрали миллионы просмотров, раскрывая преимущества необычной тренировки.

Например, TikToker и боец ММА Кейтлин Китнисс говорит, что такая тренировка «улучшает кровоток» и помогла ей восстановиться после травмы, в то время как TikToker Чейс М. Берд утверждает , что новый способ привел к улучшению здоровья ее колен, координации и осанки.

Позже эрготерапевт и TikToker объяснил, что ходьба назад может укрепить мышцы коленей, повысить координацию и предотвратить травмы. Самое приятное в этом то, что вам не нужно тратить двадцать минут на беговой дорожке, чтобы увидеть результаты, а фитнес-эксперты говорят, что для нужного эффекта можно добавить к обычной тренировке всего несколько минут такой ходьбы.

В то же время эксперт по биомеханике Джанет Дюфек уже 20 лет изучает последствия ходьбы задом наперед. В интервью BBC она объяснила, что ходьба назад всего по 10–15 минут в день в течение четырех недель может укрепить мышцы спины, повысить гибкость подколенных сухожилий и даже уменьшить боли в пояснице.

«Наше исследование показало, что ходьба назад косвенно имеет некоторые преимущества в отношении болей в пояснице просто потому, что вы растягиваете подколенные сухожилия. Часто одной из причин боли в пояснице являются напряженные подколенные сухожилия», — сказала Дуфек.

Несмотря на то, что фитнес-тренд «ходьба задом наперед» существовал и в начале 1900-х годов, похоже, что он снова возвращается.