Йеменский пират, похожий на актера Тимоти Шаламе, прославился в TikTok

В TikTok активно набирает популярность самый настоящий йеменский пират, который выкладывает в социальную сеть ролики с ограблениями торговых судов. Визуально преступник похож на американского актера Тимоте Шаламе.

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В сети завирусилось видео, где мужчина в куртке песочного оттенка снимает себя на фоне захваченного корабля Galaxy Leader в Красном море, сообщает издание PeopleTalk. Новой звездой интернета стал Рашид Аль-Хадад.