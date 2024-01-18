Йеменский пират, похожий на актера Тимоти Шаламе, прославился в TikTok
В TikTok активно набирает популярность самый настоящий йеменский пират, который выкладывает в социальную сеть ролики с ограблениями торговых судов. Визуально преступник похож на американского актера Тимоте Шаламе.
В сети завирусилось видео, где мужчина в куртке песочного оттенка снимает себя на фоне захваченного корабля Galaxy Leader в Красном море, сообщает издание PeopleTalk. Новой звездой интернета стал Рашид Аль-Хадад.
У пирата, как и подобает разбойнику, были кудрявые волосы и небрежная щетина. Многим пользователям Рашид напомнил популярного ныне актера Тимоте Шаламе, о чем они поспешили написать у него в комментариях.
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