Николай Басков — о женщинах, которые его привлекают, и о гостевом браке

Каких женщин предпочитает Николай Басков? Собирается ли натуральный блондин российского шоу-бизнеса снова жениться и чем его привлекает гостевой брак?

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О личной жизни Николая Баскова известно не очень много, хотя натуральный блондин и не пытался чрезмерно скрывать свои романы от широкой публики. Время от времени артист появлялся на светских мероприятиях с роскошными спутницами, а несколько раз даже поговаривали о его скорой свадьбе. Однако после развода с женой Светланой Шпигель музыкант больше так и не связал себя законными узами.

Известно, что развелись супруги в 2008 году после семи лет брака и с тех пор видеть сына Бронислава для Николая стало настоящей проблемой. Вот только сам он редко говорит на эту тему с прессой, предпочитая выносить на всеобщее обозрение преимущественно творчество, а не личные переживания.

И все-таки, почему после развода со Светланой Николай больше так и не женился? Неужели нет подходящей женщины в его окружении? Готов ли артист снова создать семью и какие качества ищет в спутнице? Об этом Басков рассказал буквально на днях.

«Сейчас я не готов к тому, чтобы жить в одном доме с кем-то. Я привык жить один. И гостевой брак меня совершенно устраивает», — признался музыкант в интервью Арману Давлетьярову.

Сообщил Николай и в том, что его тянет к женщинам с непростым характером, которых нужно добиваться:

«Я люблю препятствия. Встречал красивых и простых — все это быстро заканчивалось».

Себя же Басков называет страстной натурой и говорит, что может как быстро увлечься женщиной, так и быстро потерять к ней интерес: