5 ювелирных трендов 2024-го года

Белые бриллианты, жемчуг и цветные драгоценные камни, такие как изумруды и сапфиры, по-прежнему популярны, особенно в дизайне дорогих изделий. Тем не менее, появились изменения в мире ювелирных украшений, как в отношении камней, так и используемых техник, и даже предметов высокого ювелирного искусства.

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От объёмных украшений до драгоценностей с опалом – таковы тенденции, за которыми нужно зорко следить в этом году.

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Сюрреализм

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Благодаря креативному директору Schiaparelli Дэниелу Розберри, доставшему из архивов украшения с элементами сюрреализма, этот стиль снова в моде. Например, сезон за сезоном он интегрирует в дизайн культовую брошь-глаз с жемчугом, созданную Жаном Кокто в 1952-м. Лица, вырезанные на золотистых манжетах, или массивные серьги из чеканной латуни со свисающими изображениями глаз и ушей - всё это интерпретации Розберри, который не собирается останавливаться. Тем временем, Дельфина Делеттре из Fendi предлагает более тонкий «взгляд на вещи». Её изящные украшения для разных частей тела в рамках коллекции Anatomic – утончённый способ добавить в образ немного «сюра».

Поп-арт

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Ювелирный дом Boucheron не даёт расслабиться конкурентам сильным «инновационным» подходом. Декоративные броши, выглядящие как знаменитая «большая волна» японца Хокусая, или графичные кольца в геометрических формах – ювелирные изделия модный дом щедро сдабривает поп-артом, по-прежнему не забывая о качестве. Используются лучшие материалы, включая золото, бриллианты и сапфиры, но в сочетании с эмалью.

Опал

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Камень, символизирующий глубины океана, захватывает внимание уникальным «огнём», переливаясь на солнце чуть ли не всеми цветами радуги. Голубой, зелёный, всполохи оранжевого и розового – ну, чем не микрогалактика, заключённая внутри такого «пришельца»? В мире высокой ювелирной моды опал сейчас занимает центральное место и декорируется множеством способов. Бриллиантами огранки «багет», чтобы подчеркнуть редкость, или цветными камнями, чтобы подчеркнуть мириады оттенков.

Морские создания

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Тема фауны, похоже, не уйдёт в ближайшее время. Изменился лишь курс, как в случае с опалом, он взят на погружение в морские пучины. А там, чего только нет! Анемоны, морские звёзды и медузы – то, что с удовольствием использует в своих дизайнах Tiffany & Co.Кораллы – ещё одно «органическое» вдохновение, которые можно увидеть в коллекции Mikimoto «Praise to the Sea». Яркие серьги в виде кораллов или усыпанная драгоценными камнями рыба, выглядывающая из растений на брошке и словно навеянная морской фантазией.

Растения и листья

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