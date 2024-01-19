Секреты правильной эпиляции: как избавиться от вросших волосков

Каждая девушка мечтает иметь нежную и гладкую кожу. Однако в реальности мы порой встречаемся с неприятной проблемой вросших волос. Это явление, способное испортить настроение и самооценку, оставить шрамы и рубцы, которые будут заживать несколько недель.

© Unsplash

Людмила Борисюк, основательница международной сети лазерной эпиляции, рассказывает, что такое вросшие волосы, почему они появляются, а главное — как избавиться от этой проблемы и вернуть себе красоту и чувство уверенности.

Видео дня

Неправильное нижнее белье, гормоны, техника бритья… Почему ещё волосы врастают?

Врастание волос (также известное как фолликулит или псевдофолликулез) происходит, когда волосы не могут прорасти через кожу и начинают расти внутри фолликула или под ее поверхностью. Это не только эстетическая проблема, которая нарушает гладкость кожи. Вросший волос может воспаляться, вызывать покраснение, болезненные ощущения и зуд, появление болезненных угрей или кист, которые могут оставить рубцы или пигментацию.

Более того, если неаккуратно обращаться с вросшим волосом (ковырять, расчесывать, пытаться самостоятельно достать волос), это может привести к проникновению бактерий и, как следствие, воспалительной реакции и гнойным уплотнениям. С такими образованиями сможет справиться только хирург.

Для врастания волос есть несколько причин, среди которых:

Неправильная техника удаления волос. Если волосы сбриваются обычным станком, важно обращаться внимание на остроту и чистоту лезвия. Шугаринг и восковая депиляция также могут провоцировать врастание, если мастер удаляет волосы не по направлению роста. Волос во время отрастания не может попасть в свою лунку и образуется воспаление.

Гормональный дисбаланс. Изменение уровня гормонов в теле также влияет на рост волос. Пубертат, беременность, кормление грудью, возрастные изменения могут ускорять рост волос и приводить к врастанию.

Неправильный уход за кожей. Чрезмерно сухая кожа также провоцирует врастание волос, поэтому увлажнение должно быть регулярным и круглогодичным.

Тесная одежда. Джинсы-скинни, утягивающие леггинсы, давящее синтетическое белье — верные спутники вросших волос. В результате сжатия кожа становится плотнее и не пропускает волос через кожу. Механическое трение также приводит к ее огрубению — таким образом кожа «защищается» от повреждений.

Методы удаления волос

Среди всех способов удаления волос есть те, которые в большей степени провоцируют их врастание и те, которые помогают избежать этой проблемы.

Методы эпиляции, после которых риск врастания волос наиболее высок:

Бритье: использование одноразовой бритвы или станка. Этот метод простой и быстрый, но волосы буквально на следующий день отрастают заново. Из-за недостаточно острого лезвия, загрязнений или сильного давления на кожу, проблемы с врастанием практически неизбежны.

Депиляция воском: нанесение теплого или горячего воска на кожу и удаление его вместе с волосами. Этот метод может быть болезненным, но результат гладкой кожи сохраняется дольше, чем после бритья. Если удалять волосы неправильно, то есть против их роста, то во время отрастания волос не сможет попасть в свою лунку и образуется воспаление.

Шугаринг или сахар: процедура похожа на депиляцию воском, но вместо него используется приготовленная паста из сахара, лимона и воды.

Методы эпиляции, при которых риск возникновения врастания снижается:

Химические кремы: нанесение специальных кремов на кожу, которые разрушают структуру волоса и он легко удаляется. Отрастающие волосы имеют мягкие концы и риск врастания снижается, хотя и не уходит полностью. Ведь фолликул остается на месте и рано или поздно волос вновь окрепнет и начнет расти.

Электроэпиляция: использование тонкой иглы, вводимой в фолликул волоса, чтобы отправить электрический ток и уничтожить его в корне. Волосы удаляются надолго, но требуется множество сеансов для достижения желаемых результатов. Что касается вросших волос, то метод хорошо помогает справиться с проблемой, так как удаляет фолликул целиком.

Фотоэпиляция — метод удаления волос, основанный на использовании интенсивного пульсирующего света (ИПЛ). При фотоэпиляции происходит постепенное разрушение стержня волоса, клетки отмирают и выводятся с глубины на поверхность с умершим волосом. Также отличный метод избавления от вросших волос, так как новым волоскам не из чего больше расти.

Лазерная эпиляция: метод удаления лишних волос, который гарантированно предотвращает их врастание. Ее действие основано на использовании светового излучения, которое безопасно проникает в волосяной фолликул, нагревая его и разрушая структуру. В результате волосы выпадают, а новые начинают расти все реже и реже и вскоре пропадают совсем. Лазерная эпиляция убирает волосяные луковицы, предотвращает воспалительный процесс под кожей и позволяет навсегда забыть о проблеме вросших волос.

Однако, не только правильный вид эпиляции предотвращает эту проблему.

Что еще можно сделать для профилактики врастания

Скрабы и пилинги

За несколько дней до процедуры нужно удалить омертвевшие клетки эпидермиса и «приподнять» волоски. Так ничего не будет мешать захвату волоса и эпиляция пройдет более качественно. Можно использовать специальные скрабы или мягкие мочалки. Движения должны быть уверенными, но мягкими, чтобы не травмировать кожу.

Уход за кожей

Регулярное (минимум раз в 2 дня) увлажнение кожи между процедурами делает ее мягкой и податливой для роста нового волоса. Когда кожа чрезмерно сухая, то ороговевшие чешуйки закрывают устья фолликулов, и волосы не могут выйти на поверхность. Поэтому лосьоны, увлажняющие кремы, масла, а также средства, содержащие эксфолианты, помогают предотвратить врастание волос.

Регулярный массаж

Мягкий массаж может помочь размягчить кожу и стимулировать рост волос в правильном направлении. Для самомассажа можно использовать сухую щетку и делать массирующие движения руками. Также можно задействовать массажные средства, которые заодно увлажнят кожу.