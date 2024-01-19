Стилист назвала трендовые шерстяные вещи

Шерстяные вещи считаются актуальным предметом гардероба. Это в первую очередь про здоровье, тепло, комфорт. Особенно в тех регионах, где достаточно холодная зима. О том, какие модели шерстяных вещей сейчас в тренде и какого они должны быть качества, «ФедералПресс» рассказывает стилист Яна Гракова.

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«Что касается предметов гардероба, конечно же, актуальны шерстяные свитера. Они могут быть более свободного кроя и в обтяжку. В моде также кардиганы», – отметила стилист.

По информации Граковой, шерсти в таких изделиях должно быть не менее 70 %, а 30 % могут составлять синтетические волокна.

Помимо свитеров актуальны и шерстяные брюки, юбки и костюмы. Стилист подчеркнула, что для офисного дресс-кода можно рассмотреть тонкий шерстяной лонгслив.

«Не первый год в моде шерстяные шапки, снуды, балаклавы и оригинальные шарфы, какие-то интересные капоры ручной вязки. Шерстяные пальто тоже актуальны», – подытожила стилист.