8 классных средств для очищения кожи

Мыло, энзимная пудра или мицеллярный гель — собрали 8 средств для ежедневного очищения кожи в разных форматах, которые удалят все загрязнения и не навредят.

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Миндальная паста для умывания, SmoRodina (690 рублей)

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В жестяной коробке скрывается сухой порошок, который необходимо смешать с водой до состояния гоммажа и нанести на лицо. Состав не содержит агрессивных абразивных частиц — вместо этого используют миндальный жмых, способствующий очищению и обновлению кожи.

Очищающий гель Daily Cleanser, Krygina Cosmetics (1350 рублей)

Деликатный гель тщательно ликвидирует косметику и другие загрязнения, не нарушает естественный защитный барьер кожи и сохраняет гидробаланс. Пребиотики в комбинации с пантенолом и бетаином смягчают кожу и поддерживают здоровый микробиом.

Мыло для вечернего умывания, Ohave (3800 рублей)

Мыло подходит всем типам кожи и обеспечивает комфортное очищение с поддержкой оптимального pH. В формуле много уходовых компонентов: заживляющее касторовое масло, себорегулирующая лимонная кислота и антиоксидантный экстракт плодов вишни.

Мицеллярное молочко, Seven7een (1559 рублей)

Молочко очищает кожу от декоративки, излишков себума и пыли, а заодно удаляет ороговевшие клетки. Средство не вызывает обезвоживания и раздражения благодаря натуральному гелю алоэ вера в сочетании с экстрактами огурца и ромашки.

Успокаивающий гель для умывания, Geltek (1120 рублей)

Очищение для чувствительной и реактивной кожи. За счет pH, который физиологичен pH кожи, гель не провоцирует сухость и ощущение стянутости, а благодаря растительным экстрактам успокаивает раздраженную кожу. В формуле есть центелла азиатская, зеленый чай и сок алоэ.

Энзимная пудра с витамином С и пребиотиком, Art&Fact (561 рубль)

При контакте с водой энзимная пудра трансформируется в пену, которая деликатно нейтрализует загрязнения, а при длительном применении выравнивает тон и микрорельеф кожи. Для этого в формулу добавили обновляющие энзимы и пребиотик инулин, который поддерживает гидробаланс.

Детокс-гель для умывания Balance, Natura Siberica (350 рублей)

Гель поддерживает состояние микробиома с помощью формулы на ферментированном экстракте курильского чая и ниацинамиде. Средство удаляет загрязнения и матирует кожу, а в перспективе укрепляет иммунитет кожи и восстанавливает барьерные функции.

Пенка для снятия макияжа, Mishlav (1870 рублей)