8 классных средств для очищения кожи
Мыло, энзимная пудра или мицеллярный гель — собрали 8 средств для ежедневного очищения кожи в разных форматах, которые удалят все загрязнения и не навредят.
Миндальная паста для умывания, SmoRodina (690 рублей)
В жестяной коробке скрывается сухой порошок, который необходимо смешать с водой до состояния гоммажа и нанести на лицо. Состав не содержит агрессивных абразивных частиц — вместо этого используют миндальный жмых, способствующий очищению и обновлению кожи.
Очищающий гель Daily Cleanser, Krygina Cosmetics (1350 рублей)
Деликатный гель тщательно ликвидирует косметику и другие загрязнения, не нарушает естественный защитный барьер кожи и сохраняет гидробаланс. Пребиотики в комбинации с пантенолом и бетаином смягчают кожу и поддерживают здоровый микробиом.
Мыло для вечернего умывания, Ohave (3800 рублей)
Мыло подходит всем типам кожи и обеспечивает комфортное очищение с поддержкой оптимального pH. В формуле много уходовых компонентов: заживляющее касторовое масло, себорегулирующая лимонная кислота и антиоксидантный экстракт плодов вишни.
Мицеллярное молочко, Seven7een (1559 рублей)
Молочко очищает кожу от декоративки, излишков себума и пыли, а заодно удаляет ороговевшие клетки. Средство не вызывает обезвоживания и раздражения благодаря натуральному гелю алоэ вера в сочетании с экстрактами огурца и ромашки.
Успокаивающий гель для умывания, Geltek (1120 рублей)
Очищение для чувствительной и реактивной кожи. За счет pH, который физиологичен pH кожи, гель не провоцирует сухость и ощущение стянутости, а благодаря растительным экстрактам успокаивает раздраженную кожу. В формуле есть центелла азиатская, зеленый чай и сок алоэ.
Энзимная пудра с витамином С и пребиотиком, Art&Fact (561 рубль)
При контакте с водой энзимная пудра трансформируется в пену, которая деликатно нейтрализует загрязнения, а при длительном применении выравнивает тон и микрорельеф кожи. Для этого в формулу добавили обновляющие энзимы и пребиотик инулин, который поддерживает гидробаланс.
Детокс-гель для умывания Balance, Natura Siberica (350 рублей)
Гель поддерживает состояние микробиома с помощью формулы на ферментированном экстракте курильского чая и ниацинамиде. Средство удаляет загрязнения и матирует кожу, а в перспективе укрепляет иммунитет кожи и восстанавливает барьерные функции.
Пенка для снятия макияжа, Mishlav (1870 рублей)
Пенка очищает кожу не до скрипа, а деликатно удаляет все, что скопилось на лице за день. Д-пантенол и витамин Е в составе обеспечивают коже питание и увлажнение.