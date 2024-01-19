Виктория Боня посетила самого дорогого косметолога в Голливуде

Светская львица Виктория Боня в очередной раз решилась на косметологические процедуры. Для корректировки внешности блогер выбрала врача-дерматолога экс-жены Канье Уэста Ким Кардашьян.

За новой внешностью звезда обратилась к голливудскому доктору Саймону Оуриану. Популярный американский косметолог иранского происхождения принимает у себя ведущих звезд Голливуда. Среди его клиентов семья Кардашьян-Дженнер, супермодели Victoria's Secret, а также актеры и музыканты.

Российская звезда популярной телестройки посетила Оуриана, чтобы проработать нижнюю часть лица. В социальных сетях селебрити поделилась, что ее не устраивает, как обвисает кожа на линии челюсти.