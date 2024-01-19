Кольца Венеры — что это, и как от них избавиться

Одним из первых признаков старения, проявляющихся на шее, является потеря мышечного тонуса. Недостаток коллагена и эластина — а они со временем уменьшаются — способствует появлению дряблости кожи, она теряет эластичность и способность оставаться упругой.

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Большинство экспертов по красоте сходятся во мнении, что называть кольцами Венеры только морщины не совсем точно. Морщины – это складки на коже, которые возникают либо в результате мимики, либо в процессе старения. Кольца же Венеры представляют собой горизонтальные складки, которые могут возникать даже у детей и подростков. Это связано со своеобразным строением мышцы шеи — платизмы, — и у всех оно разное. Поэтому у некоторых людей кольца Венеры видны с детства и усиливаются с возрастом, в то время как у других они могут быть почти незаметны даже в зрелые годы. Мы поговорили с Ириной Галко, ведущим косметологом MIXIT, о причинах появления колец Венеры, способах борьбы с ними и профилактикой.

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Есть несколько вещей, которые выдают возраст женщины: и шея — одно из этих мест. Что такое кольца Венеры?

Это естественные физиологические горизонтальные заломы на коже шеи.

Почему они появляются?

Из-за индивидуального строения подкожной мышцы (платизмы). Она не крепится к костям, а прикрепляется сразу к коже. Может идти одним пластом или делиться на части — за счёт этого образуются заломы, платизма слабая, и от этого кожа быстро теряет свой тонус.

В целом это нормальное физиологическое естественное проявление. У кого-то кольца Венеры могут быть выражены даже в молодом возрасте — опять же из-за особенностей строения платизмы.

Причины появления колец Венеры:

Генетика.

Старение. С возрастом качество кожи на лице и шее меняется. Кожа на шее не так плотно прилегает к мышцам, как на лице, и из-за постоянных активных движений головы горизонтальные складки только усиливаются.

Поза. Привычка сутулиться и ходить с опущенной головой провоцирует плохое кровообращение, формирует второй подбородок и усугубляет птоз.

Зависимость от гаджетов. Постоянный визуальный контакт со смартфоном и планшетом может привести к напряжению задней части шеи, в то время как передняя часть постоянно расслаблена и сморщена. Появился даже термин «техническая шея» — явление, характерное для людей, которые постоянно смотрят на экран компьютера или смартфона.

Спать на животе. Такое положение совершенно нефизиологично для головы и шеи. Сон в таком положении в течение нескольких часов приводит к образованию складок на боковых поверхностях шеи. Идеальным решением для правильного кровообращения и минимизации образования складок является сон на спине.

Гормональный дисбаланс, такой как заболевания щитовидной железы.

С какого возраста могут начать появляться кольца Венеры, и могут ли они быть характерны больше для какого-то типа кожи?

Кольца Венеры могут появиться в юном возрасте, это не связано с типом кожи, это связано со строением подкожной мышцы шеи. Но есть и другие причины, которые усугубляют состояние кожи: плохая осанка, сидячий образ жизни, гаджеты, сон на слишком высокой подушке, на животе — всё это способствует перенапряжению мышц шеи, ухудшению кровотока и лимфодренажа.

Как можно убрать кольца Венеры? Пилинги, шлифовки, инъекции — что лучше в борьбе с этими изменениями на коже шеи?

В первую очередь нужна работа с мышцей: гимнастика для расслабления шейных и жевательных мышц, работа над осанкой. Самомассаж во время нанесения косметических средств, разминая шею лёгкими движениями от подбородка до ключицы. Инъекционные методики — это введение препаратов. Например, биоревитализация улучшает состояние кожного покрова, тем самым уменьшая видимость колец. Заполнение заломов филлерами также может помочь уменьшить кольца Венеры.Не забываем про ботулинотерапию — расслабление мышц, и, конечно, пластическую хирургию.Хотя косметика никак не может повлиять на мышцу, из-за которой появляются кольца Венеры, мы должны ухаживать за кожей шеи и зоной декольте, чтобы поддерживать качество кожи.Но помните, что все методы — это лишь попытка сгладить, замаскировать ситуацию. Полностью убрать кольца Венеры может только пластический хирург.

К какому врачу нужно обращаться, чтобы убрать кольца Венеры?

К хирургу или косметологу.

Есть ли профилактика появления колец Венеры? И какой массаж шеи можно делать самостоятельно в домашних условиях?