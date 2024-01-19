Косметолог предупредила о вреде массажа со скребком гуаша

«Массаж с гуаша должен делаться специалистом, который знает эту методику, работает с правильным нажимом, ведёт по правильным линиям. Тогда можно добиться хорошего эффекта. По урокам из YouTube можно нанести себе вред. Вообще нет смысла сидя его делать, как показывают это в интернете. Если мы хотим правильно делать массаж, лицо должно быть полностью расслаблено. Необходимо принять горизонтальное положение, успокоиться и не напрягаться. Поднимая руку, мы всё равно напрягаем мышцы. Люди думают, чем сильнее нажать, тем лучше, но нужно соблюдать баланс нажима, ведения, нажимать на определённые точки. Специалисты делают правильно, никуда не спешат. В домашних условиях можно получить покраснения, синяки. Ведя неправильно по лимфодренажным линиям, можно спровоцировать отёк».