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Этот тренд пришел на смену «славянскому шику»: вы удивитесь

Не спешите снимать шубу с меховой шапкой после фотосессии в метель, нужно лишь добавить несколько деталей. Дело в том, что нашумевший «славянский шик» трансформировался в новый, так скажем, родственный тренд — «эстетику жены мафиози».

Этот тренд пришел на смену «славянскому шику»
© Super.ru

На этот раз меха рекомендуется дополнить мини-юбкой и пышной прической. Подразумевается, что такой стиль ассоциируется с сексуальностью, роскошью и уверенностью в себе: ориентироваться нужно на исполнительниц главных женских ролей в канонических проектах: таких как Лоррейн Бракко в «Хороших парнях», Шэрон Стоун в «Казино» и Эди Фалько в роли культовой Кармелы Сопрано.

Не успели мы подготовиться к возвращению мира моды в 90-е, как инфлюенсеры затяготели к смелому гламуру нулевых со всеми сопутствующими ему атрибутами: крупными украшениями и дизайнерскими сумками. Хорошая новость в том, что почувствовать себя властной красоткой может каждая: достаточно сочетать шубу с маленьким черным платьем и любимыми ювелирными украшениями. Минусы тоже есть: тренды из интернета долго не живут! Поэтому, если вы ищете нечто актуальное, но более долговечное, обратите внимание на модные тренды будущей весны, которые можно носить уже сейчас.

Тренды
Лоррейн Бракко
Шэрон Стоун