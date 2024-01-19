Этот тренд пришел на смену «славянскому шику»

Не спешите снимать шубу с меховой шапкой после фотосессии в метель, нужно лишь добавить несколько деталей. Дело в том, что нашумевший «славянский шик» трансформировался в новый, так скажем, родственный тренд — «эстетику жены мафиози».

На этот раз меха рекомендуется дополнить мини-юбкой и пышной прической. Подразумевается, что такой стиль ассоциируется с сексуальностью, роскошью и уверенностью в себе: ориентироваться нужно на исполнительниц главных женских ролей в канонических проектах: таких как Лоррейн Бракко в «Хороших парнях», Шэрон Стоун в «Казино» и Эди Фалько в роли культовой Кармелы Сопрано.

Не успели мы подготовиться к возвращению мира моды в 90-е, как инфлюенсеры затяготели к смелому гламуру нулевых со всеми сопутствующими ему атрибутами: крупными украшениями и дизайнерскими сумками. Хорошая новость в том, что почувствовать себя властной красоткой может каждая: достаточно сочетать шубу с маленьким черным платьем и любимыми ювелирными украшениями. Минусы тоже есть: тренды из интернета долго не живут! Поэтому, если вы ищете нечто актуальное, но более долговечное, обратите внимание на модные тренды будущей весны, которые можно носить уже сейчас.