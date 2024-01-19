Аюрведический массаж лица: зачем нужен и какая польза

На протяжении тысячелетий культуры всего мира использовали техники массажа для оздоровления всего организма. Люди делали массаж множеством способов: руками, палочками, раковинами и камнями, самостоятельно и друг другу, в две руки и в четыре. Массаж действительно способен решить множество проблем, он нужен для того, чтобы повысить скорость перемещения лимфы (а значит, и вывода токсинов), улучшить кровообращение. А еще для того, чтобы кожа омолодилась, стала более упругой и гладкой.

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«Вы можете сделать самостоятельно мягкий домашний массаж лица, это древний аюрведический метод оздоровления и расслабления лица, при котором массажные движения выполняются преимущественно по линии челюсти. В Аюрведе искусство массажа называется абхьянга», — говорит косметолог-аюрведист Мишель Ранават.

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Рассказываем пошагово, как дома сделать самостоятельно лифтинговую и детоксицирующую процедуру для лица.

Возьмите правильные инструменты и масло

Как и при любом другом массаже лица, вам нужно взять масло, чтобы обеспечить достаточное скольжение (качественное средство — это еще и рецепт от морщин).

«Выбирая масло, используйте то, которое подходит для всех типов кожи. Бонусные очки, если в состав смеси также входят любимые многими аюрведические экстракты, такие как куркума, амла и т. д.», — объясняет Ранават.

Кунжутное и масло черного тмина обычно безопасно для всех, поэтому их смело можно использовать в качестве основы для домашней великолепной осветляющей сыворотки с шафраном (он также является аюрведическим эликсиром, известным своими антиоксидантными, антимикробными и противовоспалительными свойствами).

По словам Ранават, для абхьянги можно использовать свои руки, но если вы все же предпочтете инструмент, убедитесь, что он содержит чистую кансу, которая способствует детоксикации кожи.

«В Аюрведе нет более священного и почитаемого инструмента для лица, чем палочка канса», — отмечает она.

Это смесь меди и олова, которая часто называется «колокольным металлом». Адепты аюрведического массажа выбирают его за очищающие и балансирующие свойства. Он обладает противовоспалительным действием и успокаивает кожу.

Если вы не можете найти палочку канса, можете использовать и роллеры, обычно они изготовлены из натурального камня или металла.

Массируйте лицо от центра в стороны

Для подготовки нанесите на кожу несколько капель масла. Держите палочку (или два пальца, если вы не используете инструменты) в центре подбородка. Двигайте палочку круговыми движениями, разогревая масло по линии челюсти и заканчивая у основания уха. Повторите 4—5 раз и поменяйте сторону.

Затем удерживайте палочку у уголка рта и круговыми движениями массируйте по естественным линиям скул. Остановитесь в области центра уха, повторите 4—5 раз и поменяйте сторону.

В завершение процедуры сделайте мягкие восьмеркообразные движения вокруг висков, лба и над бровями.

Не нужно сильно давить:

«При легких скользящих движениях с легким надавливанием на ткани лица, процедура будет эффективной и мягкой. Это позволит добиться оптимальных результатов в виде более упругой, скульптурной и детоксицированной кожи», — говорит Ранават.

Увлажните кожу обычным кремом При массаже с чистой кансой вы можете заметить, что на коже появляется слегка серый осадок, это хорошо! Когда металл вытягивает воспаление и взаимодействует с маслами на коже, происходит реакция, в результате которой образуется светло-серое вещество. Ранават: