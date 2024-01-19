Стилист назвала модными вещи в стиле кукол Bratz

В первую очередь эксперт призвала обратить внимание на клетчатые мини-юбки, которые для деловой встречи лучше сочетать с классической белой рубашкой, а для вечера — базовым боди черного цвета. Кроме того, следует приобрести сумку необычной формы, например винтажную в стиле 2000-х годов, пластиковую, плетеную или клатч в виде какой-либо части тела.