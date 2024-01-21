Айгуль из «Слова пацана» сфотографировалась в золотых трусах за полмиллиона

Актриса Анна Пересильд приняла участие в фотосессии для журнала «Москвичка», в рамках которой предстала перед фотокамерами в золотых трусах. По данным Telegram-канала «Светский хроник», это трусы от бренда Miu Miu, стоимость которых составляет около полумиллиона рублей.

В интервью автору «Москвички» Альберту Галееву Пересильд рассказала, что ожидает еще одну громкую роль, которая станет не менее популярной, чем Айгуль в «Слове пацана».

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Это лишь второй номер «Москвички», а мы уже гадаем, сможет ли кто-то побить возрастной рекорд Ани Пересильд? Нашей героине всего 14, а она уже практически наравне делит славу со знаменитыми родителями, — говорится в Telegram-канале журнала.

Ранее Пересильд заявила, что сериалу «Слово пацана. Кровь на асфальте» не нужно продолжение. Она объяснила, что проект должен уйти на пике популярности. Актриса добавила, что в случае запуска второго сезона следует ввести новых героев.