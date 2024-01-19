Инъекционная ринопластика – манипуляция по изменению формы носа с помощью введения филлеров. Этот метод многим кажется привлекательным, так как является менее инвазивным и травматичным по сравнению с хирургическим вмешательством.

Косметолог Светлана Губарева рассказала, что инъекции филлеров в нос с целью коррекции его формы или устранения горбинки могут привести к возникновению ряда опасных осложнений.

Одним из наиболее грозных осложнений является некроз тканей носа. При попадании филлера в сосуд может произойти его закупорка и нарушение кровоснабжения локального участка. Кожа и хрящи носа начинают отмирать из-за ишемии, что проявляется резким побелением тканей. Если своевременно не устранить причину, может развиться перфорация носовой перегородки или полная потеря формы носа.

Перед принятием решения о такой процедуре стоит тщательно оценить все риски и взвесить возможные альтернативные варианты коррекции.