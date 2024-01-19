Юбка Кэрри Брэдшоу из «Секса в большом городе» продана за $52 000

Культовая юбка-пачка героини Сары Джессики Паркер из сериала «Секс в большом городе» была куплена на аукционе Julien's почти за 5 миллионов рублей. Человек, пожелавший приобрести атрибут одежды, пожелал остаться анонимным.

По словам представителей калифорнийского частного аукционного дома Julien's, всего существует пять оригиналов популярной юбки, одним из которых владеет сама актриса, сообщает NBS.

Как известно, костюмер легендарного сериала нашла устрично-белую юбку-пачку из тюля в три яруса с атласным поясом в одном из магазинов случайно. Девушка заплатила за нее всего 5 долларов.