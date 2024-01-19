Какая шапка будет по-настоящему теплой: 5 трендовых вариантов на морозы

Погода, несомненно, вносит коррективы и порой диктует свои условия по выбору гардероба. С наступлением холодов перед нами встаёт дилемма: быть красивыми и не обращать внимания на минусовые температуры за окном или потерпеть несколько месяцев холодов, выбирая практичные, но порой несимпатичные аксессуары.

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Не стоит делать мучительный выбор и идти на жертвы. Можно совместить эстетику и комфорт, а также сберечь здоровье. О правильном выборе идеального головного убора для холодов рассказывает стилист.

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«С детства мы усвоили правило: при минусовой температуре голова обязательно должна находиться в тепле. Да, многие могут возразить, что терморегуляция зависит от индивидуальных особенностей, но всё же без должной подготовки наш организм будет испытывать шоковое состояние от холодов. Поэтому шапка зимой — это не просто красивый аксессуар, который способен дополнить аутфит, но ещё и полезный, необходимый для здоровья предмет гардероба», — Анастасия Хохлова, стилист магазинов Nonconform.

Вот три основных момента, которые указывают на необходимость носить головной убор во время критически низких температур.

Шапка защищает не только голову, но и уши от обморожения. При низких температурах получить холодовой ожог можно буквально за несколько минут. Головной убор также защищает от переохлаждения, которое легко может перерасти в воспаление внутренних органов: отит, менингит и другие. Шапка защищает волосы от перепадов температур. В помещениях зимой тепло и сухо из-за работающих батарей, на улице — холодно и влажно. Такой контраст негативно сказывается на состоянии волосяных луковиц.

Правильно подобранная шапка поможет свести к минимуму возможные риски и чувствовать себя уверенно, даже когда погода капризничает и столбик термометра опускается ниже 20 градусов.

Из чего шьют зимние шапки?

Все материалы, из которых традиционно изготавливают головные уборы, можно разделить на две большие группы: натуральные и искусственные. У каждого из них есть свои особенности, положительные и отрицательные моменты.

Так, например, натуральные ткани лучше держат тепло, но хуже отводят влагу. Искусственные же материалы, из которых изготавливают шапки, обладают меньшими тепловыми свойствами, но имеют высокую гигроскопичность и быстрее сохнут.

Разберём характеристики основных материалов, которые чаще других используют для тёплых зимних шапок.

1. Шерсть

Альпака, мохер, овечья шерсть сохраняют тепло, редко вызывают аллергию и приятны на ощупь. При этом эти материалы легко деформируются. Поэтому производители обычно добавляют к ним синтетические волокна, которые помогают шапке сохранять форму.

Важная тонкость в ношении шерстяных изделий — они требуют деликатного ухода, при стирке могут сесть.

2. Акрил

Акрил не хуже натуральной шерсти сохраняет тепло. Но есть нюанс: материал, в отличие от природного аналога, не пропускает воздух, из-за чего при не сильном морозе голова может перегреться и начать сильно потеть. Акриловые шапки устойчивы к износу и могут прослужить несколько сезонов.

3. Флис

Чаще всего флис изготавливают из смеси акрила и полиэстера или полиамида, иногда в состав добавляют натуральные волокна. Материал мягок и приятен на ощупь. Большой плюс флиса — несмотря на то что материал, как и акрил, не пропускает воздух, он хорошо отводит влагу, так что голова не будет так сильно потеть. Флисовые шапки долговечны и подходят для агрессивного использования, поэтому их нередко выбирают спортсмены.

Как подобрать размер?

Чтобы шапка грела, также важно правильно подобрать её по размеру. Как его определить? Достаточно взять сантиметровую ленту и обернуть её вокруг головы, расположив на пару сантиметров выше бровей. Лента должна прилегать плотно, но не сдавливать. В зависимости от того, какой фасон шапки вы предпочитаете, лента может захватывать кончики ушей или нет.

Однако сегодня производители нередко выпускают шапки в одном универсальном размере (one size). В таком случае изделие перед покупкой обязательно стоит примерить. Шапка должна прилегать плотно, но не сдавливать. Исключение — если вы являетесь обладателем пышных кудрявых волос и планируете прятать их под шапку, выбирайте более свободные модели.

Ещё один нюанс — шапки из искусственных материалов должны прилегать к голове чуть сильнее, чем варианты из натуральных.

На что ещё обратить внимание?

Несмотря на то что мы подробно поговорили о различиях материалов, производители часто делают шапки многослойными — помимо основы, в конструкцию добавляется подкладка. Как правило, она делается из хлопка или из флиса. Они оба помогают сохранить тепло. Однако хлопок легче намокает и медленнее сохнет. В некоторых моделях подкладка расположена только в районе ушей — для их дополнительной защиты.

Если вы легко переносите морозы, лучше выбирать шапку без подкладки, иначе голова будет сильно потеть.

Как определиться с фасоном?

Обращайте внимание в первую очередь на личные предпочтения: то, что ближе вам по вкусу. Немаловажно подбирать модели шапок по форме лица. И не забывайте совмещать с верхней одеждой. Если вы предпочитаете спокойные повседневные луки, то следующие варианты можно смело приобретать на холодные дни. Подобные модели универсальны.

1. Шапка-бини

Вариант, который подходит и мужчинам, и женщинам, и детям. Такие шапки легко вписать в любой гардероб за счёт разнообразия моделей. Существуют классическая шапка-бини; «топорик» (высокая, топорщится на макушке); варианты с отворотом и без; плотно прилегающие к голове и, наоборот, — мешковатые.

Мини-бини — укороченный вариант такой шапки. Она лишь немного прикрывает уши. Не подходит для сильных морозов. Лучше оставить этот тренд до весны. На зиму стоит выбирать классику.

2. С помпоном

Эта шапка за счет объёма лучше других подходит обладателям пышной шевелюры. Она также привлекательно будет смотреться в спортивном образе. Подойдёт для прогулок по зимнему парку или для активных занятий на природе. Тепло тут будет зависеть от материала, толщины вязки и наличия подкладки.

3. Ушанка

Головной убор подойдёт любителям более смелых антуражных нарядов. Шапки-ушанки уже несколько сезонов не выходят из моды. Популярностью пользуются варианты как из натуральных материалов, так и из искусственных, причём последние нередко встречаются в ярких и необычных цветах.

Ушанки, независимо от материала, отлично подходят для морозной зимы — особенно модели, которые фиксируются под подбородком специальными застёжками и плотно прилегают к ушам.

ЗДЕСЬ можно найти список трендовых шапок исключительно для мужчин.

4. Балаклава

Этот вариант — не шапка вовсе, тем не менее является достойной её альтернативой. Балаклава уже несколько лет не выходит из списка зимних трендов. Рекомендации по выбору материала остаются те же, что и в случае с шапками. Большой плюс балаклавы заключается в том, что она, помимо ушей, также защищает щёки, рот и нос. Идеальный вариант для холодов!

5. Капор / капюшон

Аксессуар объединяет в себе шапку и шарф, закрывая голову как капюшон. Будет смотреться актуально с пальто, шубой, дублёнкой. Безусловный тренд зимнего сезона-2024.

Как выбрать шапку по соотношению «цена — качество»?

Простые шапки из искусственных материалов могут стоить от 500 рублей. Варианты с имитацией вязки — от 1500 рублей. Шапки из натуральной шерсти обойдутся дороже — больше 2000 рублей. Цена может варьироваться в зависимости от состава, фасона, технологий, бренда. Разумеется, когда речь идёт про аксессуар необычной формы или дизайна, она будет отличаться.