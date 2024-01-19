Как найти тонкую грань между модными трендами и безвкусицей

Осенний показ Miu Miu взбудоражил модниц по всему миру. Тогда многие копировали образ с трусами поверх колготок. Но точно ли такие тренды нужно примерять в повседневности? Об этом порталу «Страсти» рассказала стилист Ольга Майорова.

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Она объяснила, что показ вызвал небывалый ажиотаж. Многие говорили, что это — вернувшиеся антитренды. И правда, тонкие кардиганы, которые мы сейчас носим только вторым слоем, уже устарели, а некотрые отмечали, что торчащие колготки — это дурной тон. И все же какая-то часть публики решила примерить на себе вызывающий образ.

Стилист отметила, что тренды зачастую воспринимаются людьми буквально. На показе было много коротких вещей — шорты, вязаные трусы. Некоторые модницы копировали образы моделей, а кто-то даже покупал вещи, представленные на подиуме. При этом, не подстраивая эти тренды под себя.

Майорова говорит, что не стоит воспринимать все тренды буквально — нужно уметь адаптировать их под свой гардероб. Например, в дополнение к кардигану с футболкой надеть не микро-шорты или шерстяные трусы, а юбку длиной миди. Или же надеть длинную рубашку, а сверху дополнить ее оверсайз-блейзером, а высокие сапоги станут идеальным завершением образа.

Грамотный гардероб, по мнению эксперта, должен отражать вашу индивидуальность и быть современным. Это в свою очередь не означает, что все вещи должны быть из последних коллекций.

Стилист посоветовала вкладываться в долгосрочные тренды. Чем он более прост, чем лучше отражает веяния времени, тем дольше он продержится. И наоборот: чем более яркий, но сложно применимый в жизни образ, тем скорее про него забудут.