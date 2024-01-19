Выбираем зимние сапоги: на эти модели даже не смотрите

С одной стороны, мы выбираем красивую обувь. С другой — желательно, чтобы она была удобной и практичной, служила долго и не стоила, словно крыло от «Боинга». В результате мы уходим из обувного либо с чем-то остромодным (а значит, быстро потеряющим стилевую актуальность), либо с чем-то, несомненно, комфортным в носке, но невзрачным на вид. Оба варианта — так себе, согласитесь.

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«Разумнее всего покупать обувь, основываясь на истинном понимании стиля. Пусть лучше это будет классика, чем хит сезона, который всем надоест через пару месяцев. Пусть лучше обувь украшает вас и сочетается с одеждой и характером, чем копировать то, во что обуваются звезды», — советует стилист Андрей Медведев.

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Рассказываем, на какие модели сапог лучше не смотреть в магазине этой зимой. Сапоги на шнуровке Декор в виде шнуровки допустим на сапогах только в одном случае — если они ботинки на толстой подошве-протекторе. На ботфортах, ботильонах на каблуке, широких сапогах по колено или выше — на какой угодно другой обуви шнуровки быть не должно. Иначе вы рискуете скатиться в вульгарность и безвкусицу.

«Выберите себе обычные лаконичные сапоги c прямым широким голенищем с геометричными мысом и носком. Они могут быть на каблуке или на плоской подошве — в любом случае их можно носить практически с любой одеждой», — советует Андрей.

Узкие ботфорты-гетры

Они прекрасно подходят обладательницам длинных стройных ног. В них можно очень красиво стоять и сидеть, а еще делать замечательные фотосессии. На этом не длинный список их преимуществ заканчивается. По улицам в них ходить не так чтобы очень уж удобно, носить их можно только с юбками очень специфического кроя, а из моды они вышли несколько лет как.

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Андрей: «Альтернатива — высокие сапоги до середины бедра, но не в облипку, как их предшественники, а широкие и удобные. Посмотрите на Кендалл Дженнер или Рози Хантингтон-Уайтли. Они отлично сочетаются с дерзким макси или шубами-оверсайз, а некоторым они успешно заменяют даже брюки (не забудьте о длинном объемном верхе в этом случае)».

Ботильоны на танкетке

Вообще говоря, загадочная обувь.

«Кто, когда и главное, зачем ее придумал? Танкетка искажает пропорции стопы, прибавляет возраста и напрочь лишает стильности. А если речь об узких ботильонах до середины икры, то это несчастье лучше вовсе спрятать куда-то подальше и поскорее», — советует Медведев.

Если уж вам так хочется носить обувь с необычной подошвой, пусть это будет платформа в стиле кукол Bratz. Тоже несколько сомнительный с точки зрения эстетики тренд, который вряд ли продержится слишком долго, зато он точно удлинит ноги. Референсы смотрим на постерах девчачьего бенда Spice Girls.

Сапоги до середины икры

Самая странная длина на свете. По щиколотку — да, выше колена — сто раз да.