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Гоблин на премии и мем с Райаном Гослингом: дайджест событий недели

Эта неделя выдалась насыщенной на события в мире звезд и шоу-бизнеса.

«Рамблер» подготовил для вас видео-дайджест самых ярких и обсуждаемых новостей последних дней.

Гоблины на "Эмми-2024": дрэг-принцесса Поппи пришла в образе чудовища.

Звезда сериала «Королевские гонки РуПола» появилась на церемонии вручения премии «Эмми» в костюме зеленого гоблина.

Реакция Райана Гослинга на победу во время церемонии Critics Choice Awards завирусилась в соцсетях.

Канадский актер Райан Гослинг стал новым мемом в социальных сетях. Поводом для этого стала реакция звезды на победу в номинации «Лучшая песня» за трек I'm Just Ken.

Пользователи соцсетей начали массово ходить задом наперед для здоровья и похудения.

Тег «идти назад» в TikTok за последние несколько месяцев становился все более популярным: несколько инфлюенсеров в сфере фитнеса набрали миллионы просмотров, раскрывая преимущества необычной тренировки.

Стилист Александр Рогов стал новым ведущим «Модного приговора» на Первом канале.

Популярный блогер и стилист Александр Рогов был новым лицом ток-шоу «Модный приговор», сообщила пресс-служба Первого канала. Ведущий программы заменил собой российского историка моды Александра Васильева.

Обруганная за мини-платье певица из Дагестана ответила на критику.

Ранее стало известно, что помощник мэра Махачкалы Булач Чанкалаев обратил внимание на выступление Ашеры. По его мнению, исполнительница вышла на сцену почти раздетая.

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