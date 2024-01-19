Шерон Стоун снялась в инопланетном платье

На обложке 65-летняя Шерон Стоун позировала в инопланетном платье с разрезом на животе и бантом на пояснице. Облегающий наряд подчеркнул фигуру актрисы. Волосы ей уложили в низкий пучок и сделали вечерний макияж.

«Вау», «Роскошная женщина», «Мне в два раза меньше лет, но выгляжу я в два раза хуже. Какая вы крутая», «Как всегда, восхитительны», «Боже, ну как девочка. Не старше 30 выглядите», «Я никогда так не выглядела, вы роскошны», — написали пользователи соцсетей в комментариях.

Шерон Стоун в 2001 году перенесла инсульт. Актриса рассказывала, что мало кто верил в ее возвращение после сложной операции. Также с детства звезда фильма «Основной инстинкт» страдает от сахарного диабета и находится на инсулинотерапии. Однако проблемы со здоровьем никогда не останавливали артистку от занятий спортом. Сейчас Шерон Стоун практикует пилатес и йогу, а также внимательно следит за питанием и не употребляет алкоголь.