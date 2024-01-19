Как выбрать качественные джинсы: шесть нюансов, на которые стоит обратить внимание
Нет более универсальной вещи, чем пара хороших джинсов. Они нужны всегда, независимо от требований моды.
Как выбрать вещь, которая будет стоить инвестиций, рассказал «Вечерней Москве» дизайнер Наз Маер.
Какие модели джинсов будут всегда актуальны
Джинсы скинни с высокой талией. И не только потому, что девушки всегда будут хотеть продемонстрировать свою стройность и подтянутость. Конечно, не все любят такие джинсы, и в последнее время более актуальны другие модели, но на самом деле скинни никогда не выйдут из моды, потому что в некоторых случаях они незаменимы. Например, зимой, когда вы хотите продемонстрировать пару сапог до колена или выше. Вот где пригодится пара зауженных джинсов! Джинсы-скинни также отлично сочетаются с мешковатыми топами, такими как футболки в полоску, рубашки в складку или толстовки большого размера. Отлично смотрится контраст между мешковатым и облегающим, и джинсы-скинни определенно выглядят более солидно, чем леггинсы.
От каких моделей всем стоит держаться подальше
Около десяти лет назад от девушек и молодых людей в джинсах с экстремально заниженной проймой некуда было деться. Сегодня данный тренд полностью канул в лету, что определенно радует, ведь выглядят эти штаны довольно комично и визуально уродуют фигуру. То же самое относится к джинсам с заниженной талией. Данный тренд нулевых годов уже давно вышел из моды, но на улицах российских городов все еще нередко можно встретить девушек, которые так и не смогли с этими джинсами расстаться. Мода с тех пор ушла настолько далеко, что сейчас они смотрятся глупо и вульгарно. Да и как могут не смотреться вульгарно джинсы, из которых то и дело выглядывает нижнее белье?
Какие джинсы — горячий тренд прямо сейчас
Джинсы-клеш, ставшие модным трендом 70-х годов, значительно расширяющиеся чуть ниже колена. Несколько сезонов назад они вернулись в моду и до сих остаются актуальными. Этот привлекающий внимание фасон легко превращает простой наряд, например, классические джинсы и белую футболку, в модное заявление. Джинсы-клеш — отличный фасон из-за присущей им ностальгии и того, как они удлиняют ноги — особенно в паре с туфлями на каблуках.
Как выбрать цвет и фасон джинсов
Цвет выбрать легко — просто ни в чем себе не отказывайте. Сегодня дизайнеры представляют на подиумах такое разнообразие цветов, что даже выбрав оранжевые или малиновые, вы не совершите модной ошибки. Главное — с чем их сочетать. Но если вы не уверены или хотите инвестировать в вещь, которая будет функциональной и прослужит вам долгие годы, то придерживайтесь классических цветов, которые никогда не выходят из моды: синий, голубой, черный, белый. Что касается фасона, то все зависит от типа фигуры, но здесь нет категоричных запретов, всегда стоит попробовать и трезво оценить свое отражение в зеркале. Скинни-джинсы, как многие догадываются, подойдут стройным девушкам. Зауженные книзу брюки-морковки создают объем вокруг бедер, моделируя фигуру песочных часов. Широкие джинсы позволяют сделать акцент на талии. Вы можете пойти по пути увеличения объема и сверху, например, надеть широкие джинсы с объемным пиджаком, если хотите скрыть недостатки фигуры — все индивидуально.
Как понять, что перед вами качественная вещь
При покупке джинсов также следует обратить внимание на строчку. Качественные джинсы имеют равномерную, ровную строчку, в которой нитки следуют определенному рисунку. В джинсах, как и в большинстве других предметов одежды, не должно быть открытых ниток. Все швы должны иметь закрытые концы, где не должно быть видимых ниток, торчащих из джинсовой ткани. Покупая джинсы, проверьте прочность и долговечность ткани. Одна из главных особенностей джинсов — их природная прочность и устойчивость к повреждениям. Потрогайте джинсовую ткань, чтобы убедиться в ее прочности и некоторой плотности. Если она кажется рыхлой, слабой или непрочной, то это, скорее всего, джинсы низкого качества, и поэтому их покупать не стоит. Наконец, проверьте качество пуговиц и/или молнии, используемых на джинсах. Премиальные производители используют в своих джинсах высококачественные пуговицы и молнии. Они не пытаются сэкономить, используя пластиковые пуговицы или дешевые алюминиевые молнии. Скорее, они используют высококачественные материалы.
В какие образы стоит вписывать джинсы
Стоит играть на контрасте стилей, то есть стараться избегать привычных сочетаний с повседневными вещами, таких как футболки и толстовки. Сочетайте джинсы с вещами более классическими: рубашками, пиджаками. В целом сложно представить образ, в который бы не вписались джинсы, настолько это универсальная вещь, так что это огромное поле для экспериментов и всевозможных сочетаний.