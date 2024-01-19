Как выбрать качественные джинсы

Нет более универсальной вещи, чем пара хороших джинсов. Они нужны всегда, независимо от требований моды.

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Как выбрать вещь, которая будет стоить инвестиций, рассказал «Вечерней Москве» дизайнер Наз Маер.

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Какие модели джинсов будут всегда актуальны

Джинсы скинни с высокой талией. И не только потому, что девушки всегда будут хотеть продемонстрировать свою стройность и подтянутость. Конечно, не все любят такие джинсы, и в последнее время более актуальны другие модели, но на самом деле скинни никогда не выйдут из моды, потому что в некоторых случаях они незаменимы. Например, зимой, когда вы хотите продемонстрировать пару сапог до колена или выше. Вот где пригодится пара зауженных джинсов! Джинсы-скинни также отлично сочетаются с мешковатыми топами, такими как футболки в полоску, рубашки в складку или толстовки большого размера. Отлично смотрится контраст между мешковатым и облегающим, и джинсы-скинни определенно выглядят более солидно, чем леггинсы.

От каких моделей всем стоит держаться подальше

Около десяти лет назад от девушек и молодых людей в джинсах с экстремально заниженной проймой некуда было деться. Сегодня данный тренд полностью канул в лету, что определенно радует, ведь выглядят эти штаны довольно комично и визуально уродуют фигуру. То же самое относится к джинсам с заниженной талией. Данный тренд нулевых годов уже давно вышел из моды, но на улицах российских городов все еще нередко можно встретить девушек, которые так и не смогли с этими джинсами расстаться. Мода с тех пор ушла настолько далеко, что сейчас они смотрятся глупо и вульгарно. Да и как могут не смотреться вульгарно джинсы, из которых то и дело выглядывает нижнее белье?

Какие джинсы — горячий тренд прямо сейчас

Джинсы-клеш, ставшие модным трендом 70-х годов, значительно расширяющиеся чуть ниже колена. Несколько сезонов назад они вернулись в моду и до сих остаются актуальными. Этот привлекающий внимание фасон легко превращает простой наряд, например, классические джинсы и белую футболку, в модное заявление. Джинсы-клеш — отличный фасон из-за присущей им ностальгии и того, как они удлиняют ноги — особенно в паре с туфлями на каблуках.

Как выбрать цвет и фасон джинсов

Цвет выбрать легко — просто ни в чем себе не отказывайте. Сегодня дизайнеры представляют на подиумах такое разнообразие цветов, что даже выбрав оранжевые или малиновые, вы не совершите модной ошибки. Главное — с чем их сочетать. Но если вы не уверены или хотите инвестировать в вещь, которая будет функциональной и прослужит вам долгие годы, то придерживайтесь классических цветов, которые никогда не выходят из моды: синий, голубой, черный, белый. Что касается фасона, то все зависит от типа фигуры, но здесь нет категоричных запретов, всегда стоит попробовать и трезво оценить свое отражение в зеркале. Скинни-джинсы, как многие догадываются, подойдут стройным девушкам. Зауженные книзу брюки-морковки создают объем вокруг бедер, моделируя фигуру песочных часов. Широкие джинсы позволяют сделать акцент на талии. Вы можете пойти по пути увеличения объема и сверху, например, надеть широкие джинсы с объемным пиджаком, если хотите скрыть недостатки фигуры — все индивидуально.

Как понять, что перед вами качественная вещь

При покупке джинсов также следует обратить внимание на строчку. Качественные джинсы имеют равномерную, ровную строчку, в которой нитки следуют определенному рисунку. В джинсах, как и в большинстве других предметов одежды, не должно быть открытых ниток. Все швы должны иметь закрытые концы, где не должно быть видимых ниток, торчащих из джинсовой ткани. Покупая джинсы, проверьте прочность и долговечность ткани. Одна из главных особенностей джинсов — их природная прочность и устойчивость к повреждениям. Потрогайте джинсовую ткань, чтобы убедиться в ее прочности и некоторой плотности. Если она кажется рыхлой, слабой или непрочной, то это, скорее всего, джинсы низкого качества, и поэтому их покупать не стоит. Наконец, проверьте качество пуговиц и/или молнии, используемых на джинсах. Премиальные производители используют в своих джинсах высококачественные пуговицы и молнии. Они не пытаются сэкономить, используя пластиковые пуговицы или дешевые алюминиевые молнии. Скорее, они используют высококачественные материалы.

В какие образы стоит вписывать джинсы