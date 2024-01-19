80-летняя Лорен Хаттон снялась в одном жакете

80-летняя модель, которая более 20 раз появлялась на обложках Vogue, позировала в черном жакете с мужского плеча и с белоснежным платком в кармане. Она была одета в один жакет и легинсы, отказавшись от топа. Волосы ей уложили мелкими кудрями и сделали легкий вечерний макияж с акцентом на глаза. Известно, что модель принимала участие в показах Saint Laurent и снималась в их рекламе.