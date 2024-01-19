80-летняя Лорен Хаттон снялась в одном жакете
Американская актриса и супермодель Лорен Хаттон стала лицом новой рекламной кампании французского бренда Saint Laurent. Снимки появились в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
80-летняя модель, которая более 20 раз появлялась на обложках Vogue, позировала в черном жакете с мужского плеча и с белоснежным платком в кармане. Она была одета в один жакет и легинсы, отказавшись от топа. Волосы ей уложили мелкими кудрями и сделали легкий вечерний макияж с акцентом на глаза. Известно, что модель принимала участие в показах Saint Laurent и снималась в их рекламе.
На днях 79-летняя Дайана Росс также стала лицом рекламной кампании Saint Laurent. На первом фото Дайана Росс позировала в облегающем черном платье с открытыми плечами из коллекции весна-лето 2024. А на втором — модельер Ив Сен-Лоран танцевал с ней на благотворительном вечере в Париже, 31 января 1980 года.
А в августе бренд Saint Laurent назвал звезду «Элвиса» Остина Батлера новым амбассадором.
Ранее Кейт Мосс снялась в мини-платье с открытой спиной.