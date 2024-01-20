«У нас никогда не было стандартов»: эксперт в области моды раскрыла секрет красоты россиянок

МОСКВА, 20 января, ФедералПресс. Создательница бренда Maryway Мария Бабкина в беседе с «ФедералПресс» назвала основные тренды в области российской моды.

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Мода в РФ, по ее словам, всегда была не такой, как во всем мире. Российские дизайнеры, модельеры и сами девушки отличались от западных, показывая свою самобытность и приверженность традициям.

Изучая историю русской моды, можно заметить, что в России крайне редко следовали стандартам красоты, признанным во всем мире, утверждает Мария Бабкина.

«Да, конечно, в 90-е вряд ли вы бы увидели на подиуме в России «plus size – модель», но в плане типажей наши дизайнеры всегда были как-то более свободны, не придерживаясь каких-то строгих правил», – говорит эксперт.

Мария уверена, что в России живут самые красивые девушки, поэтому дизайнеры не стремятся придерживаться одного типажа при выборе моделей.

«Обратите внимание: даже всемирно известные модели русского происхождения абсолютно разные. Согласитесь, Ирина Шейк и Наталья Водянова явно не одного типажа», – прокомментировала Бабкина.

Специалист в мире моды отметила, что на сегодняшний день очень важны инклюзивность и возможность работать с разными типажами, фигурами и размерами, а современными трендами в российской моде стали здоровье и принятие того факта, что каждый человек красив и важно уметь разглядеть эту красоту.

«Если раньше моделей по всему миру изнуряли диетами, заставляли перекрашиваться, доводили комплексами до пластических операций, то сейчас все наконец поняли, что красив не только человек с параметрами 90–60–90, но и, например, 100–70–120 (это просто цифры из головы). Блондинки, брюнетки, рыжие, длинноволосые, коротко стриженые, разных комплекций, возрастов и с разными особенностями внешности», – поделилась мнением Мария Бабкина.