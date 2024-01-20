Модель Хейли Бибер снялась в купальнике из ракушек

Жена Джастина Бибер, модель Хейли стала лицом новой рекламной кампании своего косметического бренда Rhode. Снимками она поделилась в Instagram. Перед камерой 27-летняя Хейли Бибер позировала в лифе из ракушек, шапке зайца, футболках и купальниках. Она также продемонстрировала естественную красоту кожу и действие новых средств из коллекции косметики. Одно из них — средство для умывания Pineapple Refresh. В состав вошли полиглутаминовая кислота, экстракт зеленого чая и фермент ананаса, которые помогают не только очистить кожу, но и сделать ее мягкой и упругой. В июне 2022 года Хейли Бибер запустила свой косметический бренд, выпустив линию средств по уходу за кожей. Жена певца Джастина Бибера назвала собственную марку Rhode. На тот момент в ассортименте бренда было три продукта: увлажняющий крем, флюид для сияния кожи и бальзам для губ. Спрос на средства был очень высоким. С первого дня в списке ожидания были 700 тысяч поклонников. Хейли замужем за 29-летним канадским певцом Джастином Бибером. Звезды поженились в 2018 году.