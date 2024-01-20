Что такое анорак: как его выбрать и с чем носить мужчине

Как появилась эта практичная вещица и какие модели есть сейчас.

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«Гениальное изобретение эскимосов из суровых северных краёв в сочетании с современными технологиями и дизайнерскими решениями превратилось в идеальную верхнюю одежду для человека сегодня. И можно не сомневаться, что анорак останется трендовой одеждой ещё довольно долгое время», — считает стилист Юлия Логвинова.

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История возникновения

Поразительный факт – человечество на протяжении всей своей истории изобретает застёжки для одежды. Раньше использовали пояса из грубой верёвки, пуговицы, липучки, которыми изначально служили степные колючки, всевозможные крючки, пряжки.

В любом музее мира среди археологических находок есть пуговицы. Их наши предки изготавливали из кости, камня, кожи, железа, даже из золота и драгоценностей.

Тем временем эскимосы, живущие на самом краю земли, оказались куда практичнее. Они придумали себе верхнюю одежду, не нуждающуюся в застёжках. Слово «анорак» пришло к нам из языка эскимосов-инуитов. Этот народ обитал на севере нынешней Канады.

Испокон веков они шили себе одежду из кожи тюленей (этот материал защищает от ветра, дождя и снега). Она надевалась через верх и не нуждалась в застёжках. Голову защищал капюшон, затягивающийся по размеру. На уровне живота располагался просторный карман.

Первыми представителями цивилизованного мира, которые познакомились с этой идеальной во всех отношениях одеждой, оказались полярные исследователи. Они стали активно пользоваться изобретением практичных эскимосов.

В начале XX века его достоинства оценили и военные. Первые анораки появились в экипировке солдат армии США. С этого момента он стал незаменимым для моряков, альпинистов, путешественников-экстремалов. Оказалось, что с ним намного удобнее носить тяжёлые и массивные рюкзаки с широкими ремнями. Карман на груди всегда доступен и удобен, тогда как в боковые карманы сложно проникнуть, когда поверх находятся ремни рюкзака.

Отсутствие традиционной застёжки на груди избавляет от кучи хлопот, связанных с отлетевшими пуговицами и заедающими «молниями». И, что не менее важно, помогает сберечь тепло.

Звёздный час анорака, казалось, должен был наступить в 1959 году, когда легендарный журнал Vogue вышел с фотографиями знаменитых моделей, одетых в эти необычные куртки. Но тогда гардероб канадских эскимосов не сумел завоевать мир. Люди упрямо продолжали носить верхнюю одежду, застёгивающуюся на груди.

И только в наши дни анорак вышел за пределы магазинов туристического снаряжения. Появился на самых престижных подиумах, на витринах универмагов и на улицах городов.

Сегодня его носят мужчины и женщины, предпочитающие стиль casual. У любой вещи есть своя модная коннотация. Анорак ассоциируется с внутренней свободой, яркой индивидуальностью, способностью выйти за пределы условностей и правил. Это стильная вещь для тех, кто не хочет быть таким, как все.

Назначение и функциональность

В отличие от ветровки, снабжённой «молниями» и липучками, анорак надевается через голову и не имеет замков. Если худи шьют из трикотажа, то он изготавливается из материалов, защищающих от ветра, дождя и снега. Не следует путать его с паркой. Поскольку одежда эскимосов не предназначена для зимней погоды.

Самая яркая особенность анорака – большой, свободный карман на уровне живота. Некоторые дизайнеры снабжают свои модели ещё и карманами на рукавах.

Ещё один важный нюанс – шнуровка, которая позволяет затянуть капюшон и подол анорака, чтобы максимально защититься от ветра. Рукава заканчиваются плотной трикотажной резинкой. Она не пропускает холод, влагу и снег. Так одежда становится максимально герметичной.

Современные анораки шьют из синтетических материалов, имеющих водоотталкивающие свойства и мембрану. Классическая длина анорака – до середины бедра. Куртка не должна сковывать движения.

С чем носить анорак?

Женские и мужские анораки отличаются только декором и размерным рядом. Носить анорак в городе принято с джинсами и кроссовками. Разумеется, надевать такую куртку поверх офисного костюма и с кожаными ботинками неуместно. Но если у вас выходной, вы идёте на прогулку или встречаетесь с друзьями, эта куртка защитит от непогоды и создаст ощущение уюта.

«Куртка анорак набирает всё больше популярность не только у альпинистов и любителей путешествовать. За счёт своей лёгкости и удобства она стала популярна в городских условиях. Далее водо- и ветронепроницаемые качества куртки оценили альпинисты, охотники, поклонники морских видов спорта и активного туризма», — считает эксперт по мужскому стилю Евгения Павлоская.

Из чего анорак производят сегодня?

Анораки шьют из лёгких водоотталкивающих тканей. Поэтому от сильных холодов она защитить не может. Почему? Так как не имеет дополнительного утепления.

Простые и недорогие анораки производят по большей части из болоньи. Более дорогие – из высокотехнологичных тканей с пропиткой: кожа, вельвет, таслан с мембраной.

Помимо лёгкой и прочной ткани, которая отлично защищает от дождя и ветра, куртка анорак удобна благодаря большому накладному карману спереди посередине куртки. Карман можно использовать не только по прямому назначению. Также удобно сложить куртку и поместить в этот самый карман. Что очень комфортно для хранения.

На сегодняшний день анорак не имеет чёткого назначения и требований к конструкции. Внешний вид куртки продолжает меняться и совершенствоваться благодаря светоотражающим вставкам, затяжной тесьме на поясе и рукавах.

Продолжает меняться и цветовое решение. Производители выпускают не только однотонные куртки, но и используют комбинации цветов.