Что делать женщинам старше 40, чтобы выглядеть моложе после сна

Женщины старше 40 лет зачастую сталкиваются с изменениями внешности: морщинами, потерей упругости и сухости кожи. Профессиональные визажисты и косметологи поделились несложными, но эффективными советами, которые помогут выглядеть свежее и моложе после сна.

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Ночная тканевая увлажняющая маска и массаж лица

Эксперт по уходу за кожей Джина Акерс рекомендует ежедневно использовать тканевые увлажняющие маски. Она советует оставлять их на 10-15 минут перед сном, а после проводить массаж лица пальцами в течение еще нескольких минут. Это простое правило может улучшить не только состояние кожи, но и придать лицу упругость и свежий вид.

Увлажнение с гиалуроновой кислотой

Для естественного омоложения Акерс советует обратить внимание на увлажняющие средства, в составе которых есть гиалуроновая кислота. Она способна удерживать воду в тысячу раз больше собственного веса, что предотвращает обезвоживание кожи и придает ей более здоровый вид.

Правильное питание и гидробаланс

Помимо ухода за кожей лица снаружи, эксперт советует обратить внимание на питание. Важно увеличить потребление свежих овощей и фруктов, которые содержат витамины и антиоксиданты, способствующие здоровью кожи. Помимо этого, необходимо пить достаточное количество воды для поддержания гидробаланса кожи. Нормой взрослого человека является 1,5-2 литра в день.

Защита от вредного света

Акерс предупредила, что свет от экранов гаджетов и смартфонов несет вред для кожи. Вместо того чтобы проводить за ними время, она советует читать книги, медитировать и прослушивать расслабляющую музыку перед сном. Это поможет сохранить молодость кожи, избегая негативных воздействий вредного излучения, передает портал Rsute.ru.