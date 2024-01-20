Певица Бьянка раскрыла секрет своего похудения на 32 килограмма

Певица Бьянка (Татьяна Липницкая) рассказала, что ей удалось сбросить 32 килограмма после обращения к эндокринологу, который обнаружил гормональные проблемы и выписал необходимое лечение. R’n’B-исполнитель добавила, что поддерживать фигуру ей помогает спорт и лечебная физкультура, передает StarHit.

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«Регулярно хожу в клинику, в которой есть замечательный эндокринолог. Он выявил все мои проблемы с гормонами и прописал лечение. <...> Кроме того, я занимаюсь спортом, хожу на лечебную физкультуру и в бассейн», — рассказала она.

Как пишет издание, Бьянка не соблюдает строгую диету, однако все же не позволяет добавлять в свой рацион вредную пищу. Она по-прежнему употребляет в пищу любимые блюда, а также допускает употребление игристого вина.

Ранее эндокринолог Екатерина Янг развеяла самые популярные мифы о похудении. По словам специалиста, не стоит исключать из рациона картофель, орехи и авокадо и тем более нельзя заменять их обезжиренными продуктами. Она добавила, что молоко и молочные продукты, как принято считать, — не самый лучший выбор для восполнения дефицита кальция. По словам Янг, больше всего этот макроэлемент содержится в овощах, зелени, рыбе, орехах.