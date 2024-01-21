Невеста Джеффа Безоса вышла в свет в дорогом «мусорном мешке»

Телеведущая, бизнесвумен Лорен Санчес и основатель Amazon Джефф Безос активно готовятся к свадьбе. В прошлом году миллиардер сделал ей предложение руки и сердца, подарив кольцо с бриллиантом и яхту стоимостью 500 миллионов долларов.

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Санчес не перестает привлекать к себе внимание окружающих, ведя яркую светскую жизнь. Накануне Лорел удостоилась награды Elling Halvorson Vertical Flight Hall of Fame.

Ведущий 21-й ежегодной церемонии вручения премии «Живая легенда авиации» Джон Траволта отметил, что от журналистки, удостоенной премии «Эмми» до пилота вертолета и авиационной бизнесвумен, достижения Лорен Санчес вдохновляют всех.

Санчес призналась, что эта награда стала для нее огромной честь.

Однако многие обратили больше внимания на наряд Лорел, чем на ее достижения. Невеста Безоса для выхода в свет выбрала облегающее платье-бюстье из переливающейся ткани с небольшим шлейфом, складками и драпировками. Образ она дополнила бархатными перчатками, лаконичной прической, спокойным макияжем и бриллиантовыми украшениями.