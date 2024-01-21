Эксперты рассказали, какой цвет будет самым модным в 2024 году

В мире моды новый год всегда приносит свежие тренды и интересные открытия. В 2024 году коричневый станет «новым черным». Цвет обещает стать королем среди оттенков, делая любой образ дороже и свежее.

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Эксперты уточняют, что коричневый в своей утонченности и глубине создают ауру уверенности, женственности и привлекательности, которую трудно оставить незамеченной.

Отмечается, что история цвета в этом сезоне началась несколько месяцев назад, когда мировые дизайнеры и стилисты предпочли кофейные и шоколадные образы ярким красным оттенкам. Коричневый не только вытеснил красный с пьедестала, но и занял место классики, неизменной в гардеробе современных экспертов моды.

Свою популярность цвет подтвердил на подиуме Saint Laurent весенне-летнего сезона 2024 года. Коричневый прочно утвердился в одежде, обуви, аксессуарах и украшениях.

Эксперты рекомендуют носить этот цвет с достоинством, воспринимая себя как заветную мечту любого мужчины. Они отмечают, что коричневые оттенки дают образу сложность и глубину, моментально делая повседневный наряд роскошным образом.

Несмотря на то, что коричневый уже стал главным трендом весны и лета 2024 года, модные дивы уже в прошлом году стали осваивать его, передает Rsute.ru.