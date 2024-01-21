Самая пожилая супермодель в мире раскрыла секреты своей молодости и красоты

Старейшая в мире супермодель 92-летняя Кармен Делл’Орефис раскрыла секреты своей молодости и красоты.

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По её словам, несмотря на свой солидный возраст, выглядеть значительно моложе ей позволяют вполне доступные правила, которые направлены не только на то, чтобы подчеркнуть внешнюю привлекательность, но и быть здоровой, передаёт ЗОЖ.news.

В частности, она рассказала, что её утренний рацион включает в себя воду, лимонный сок и пробиотический йогурт, стоимость которых не превышает сумму, эквивалентную 35 руб.

При этом ежедневно, по её словам, она пьёт много воды и наслаждается прогулками с друзьями, чтобы поддерживать активный образ жизни.

В советах по уходу за кожей супермодель, которая выглядит максимум на 55 лет, призвала использовать солнцезащитный крем и минимизировать макияж.

«Так кожа получит возможность дышать, – пояснила Делл’Орефис. – Я увлажняю кожу всем, что попадается под руку, но ничто внешнее не изменит ситуацию, если вы не заботитесь о внутренней стороне».

Гибкость тела с 15 лет она поддерживает при помощи щадящих упражнений и практики осознанности. Кроме того, 92-летняя Кармен отметила важность близости в отношениях.

«Богатства и волнения в жизни – это важно», – резюмировала самая пожилая в мире супермодель.