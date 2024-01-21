Актриса Дженнифер Лопес снялась в алом белье

Актриса и певица Дженнифер Лопес снялась в новой рекламной кампании итальянского бренда нижнего белья Intimissimi, которая выйдет ко Дню всех Влюбленных. Звезда поделилась фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Перед камерой 54-летняя Дженнифер Лопес предстала в алом кружевном комплекте нижнего белья. Знаменитость дополнила ансамбль атласным халатом в тон. Она собрала волосы в небрежный пучок и отказалась от косметики. Актриса облокотилась на стол, на котором стояли вазы с букетами красных роз.

В 2021 году Дженнифер Лопес воссоединилась с Беном Аффлеком спустя 18 лет после расставания. Звезды официально дебютировали как пара на красной дорожке «Венецианского кинофестиваля». Весной 2022 года Бен Аффлек сделал предложение руки и сердца певице, подарив кольцо стоимостью более чем 5 миллионов долларов.

В июле 2022-го знаменитости поженились на тайной церемонии в Лас-Вегасе. Спустя несколько недель Дженнифер Лопес и Бен Аффлек сыграли свадьбу. У невесты было несколько белоснежных платьев, над которыми работал Дом моды Ralph Lauren. Торжество завершилось тортом Minette Rushing Custom Cakes, танцевальной вечеринкой и фейерверком.