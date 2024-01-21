Минус 40 килограммов: фитнес-тренер из Австралии показала результат похудения после родов

Тиффани Холл – знаменитый фитнес-тренер из Австралии. Девушка впервые стала мамой шесть лет назад, а в 2023-м она родила дочь. Фигура спортивной красотки сильно изменилась за время двух беременностей. Она набрала 40 килограммов, однако практически сразу после того, как она восстановилась, тренер приступила к похудению.

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Наконец Холл продемонстрировала результат своих упорных тренировок и диет. Девушка похвасталась идеальной фигурой в ярком бикини и с кокосом в руке.

Я чувствую себя потрясающе. Год назад я начала этот путь, а сейчас я здесь благодаря поддержке моих друзей и семьи. На самом деле важен именно сам путь, а не его пункт назначения», — написала Тиффани.