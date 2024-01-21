Число погибших после удара ВСУ в Донецке достигло 27 человек
Число погибших в результате удара ВСУ по донецкому микрорайону Текстильщик выросло до 27. Такие данные озвучил в своем telegram-канале глава ДНР Денис Пушилин.
— В результате артиллерийского огня со стороны ВСУ по донецкому микрорайону Текстильщик погибли 27 гражданских лиц, еще 25 человек получили ранения различной степени тяжести, среди них два подростка, — сказано в публикации.
Напомним, ВСУ обстреляли рынок в Донецке этим утром. Снаряды упали в жилом микрорайоне Текстильщик, где расположены торговые ряды. Изначально сообщалось о не менее 13 погибших.
Удар по Донецку станет одной из тем обсуждения на запрошенном Россией заседании Совета Безопасности ООН 22 января. Правительство ДНР объявило 22 января днем траура.
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