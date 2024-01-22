Новый лайфхак: как избежать раздражения кожи при бритье интимных мест

Пока я брилась, у меня были миллионы вросших волос, даже если я использовала отшелушивающие средства или средства с кислотами. Когда я перешла на стрижку триммером, моя кожа стала бесконечно счастливее. Все еще борюсь со вросшими волосками, но кожа больше не похожа на минное поле Venvut пользовательница Reddit