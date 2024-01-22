Известный бренд представил наряд с декольте до пупка и смутил покупателей

Известный бренд Fashion Nova представил новый предмет гардероба с откровенным дизайном и смутил потенциальных покупателей. На соответствующие комментарии в соцсетях обратили внимание в Daily Star.

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Модель позировала в комбинезоне Arlene Mesh с глубоким V-образным декольте до пупка и вырезами на талии. Среди прочего наряд был оформлен рюшами черного цвета и шнуровкой на спине. Стоимость данной вещи составляет 23 фунта стерлингов (2609 рублей).

Соцсети

Подписчики неоднозначно отнеслись к дизайну комбинезона, о чем написали в многочисленных комментариях под постом.

«Куда в таком ходить?», «А мне понравилось, выглядит сексуально», «Странный наряд», «Пошло», «Интересный дизайн», — высказывались они.