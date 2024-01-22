Дерматолог предупредила об опасности солярия

Врач-дерматолог Татьяна Егорова рассказала, чем опасно частое посещение солярия.

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Эксперт пояснила, что в кабине для загара человек получает высокоинтенсивное ультрафиолетовое излучение. Это позволяет загару наступать быстрее. Но сам по себе ультрафиолет для кожи опасен из-за риска возникновения меланом.

Ультрафиолетовые лучи воздействуют на клетки, в них происходят мутации. С возрастом иммунитет все хуже справляется с поломанными клетками. Они разрастаются и могут стать причиной злокачественной опухоли.

— Поэтому, чем больше мы находимся на солнце, тем риск развития рака кожи выше, — уточнила Егорова в комментарии «360».

По ее словам, печальных примеров с последствиями бесконтрольного использования соляриев в мире достаточно. Жительница штата Теннесси Лиза Пейс стала героиней СМИ после того, как пережила 86 операций по удалению меланом за 20 лет. Женщина с юности посещала солярий.