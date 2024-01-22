Гусиная кожа на руках и ногах: почему возникает и как избавиться

Прикоснитесь к тыльной стороне рук. Чувствуете ли вы крошечные бугорки, которые делают эту область более грубой, они могут ощущаться почти как наждачная бумага? Вы обнаруживаете эти участки кожи на бедрах, щеках, ягодицах или животе? Скорее всего, это неинфекционное заболевание кожи, которое обычно называют фолликулярный кератоз (также известный как Keratosis pilaris или волосяной лишай). Оно встречается у половины людей во всем мире, и если вы читаете эту статью, то, скорее всего, вы относитесь к этой группе.

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Это генетическое заболевание, которое вызывается скоплением белка в волосяных фолликулах и провоцируется воспалением. Хотя нам еще предстоит узнать больше о первопричине ФК, последние исследования показывают, что она связана с нарушением работы сальных желез, что приводит к закупорке пор.

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«И еще один не очень приятный факт: если у вас есть „гусиная кожа“, то сейчас, скорее всего, ваше состояние стало еще хуже. ФК обостряется из-за сухого воздуха, перепадов температуры, стрессов и часто — воспалительных процессов в пищеварительном тракте, вызванных неправильным питанием. Все это в большей степени проявляется зимой», — рассказывает дерматолог Ирина Куроедова.

Так что если вы заметили, что в последнее время все чаще покрываетесь мурашками, вот как эксперты советуют лечить их, чтобы взять под контроль.

Откажитесь от коварных раздражителей

Как и в случае с любым воспалительным заболеванием кожи, первое, что нужно сделать, — это сократить все, что может ее раздражать. «Причина проста: внешнее раздражение снижает способность эпидермиса к самовосстановлению и вызывает дисбактериоз кожного барьера», — объяснила нам Ирина.

Индивидуальные раздражители могут быть разными у каждого человека, но есть общие, от которых стоит держаться подальше:

- Ароматизаторы

- Эфирные масла

- Слишком концентрированные кислоты AHA или BHA (придерживайтесь более низкого процента химического отшелушивания, в идеале — менее 10%)

- Абразивные скрабы

- УФ-излучение

- Грубые ткани (например, полотенца)

- Слишком горячий душ.

Отшелушивание, но только деликатное

Отшелушивание вызывает жаркие споры. Для одних экспертов оно является оптимальным решением практически для любого проблемного состояния кожи. Другие считают, что эксфолиация наносит вред барьерам, которого можно избежать.

Ирина: «В случае с ФК эксперты сходятся во мнении, что эксфолиация полезна, но только в меру. Хорошее правило — отшелушивание 1—3 раза в неделю, по мере переносимости. Учитывая, что у людей с ФК кожа от природы более сухая, начните с одного раза в неделю и далее по нарастающей. Рекомендую использовать мягкие химические отшелушивающие средства, такие как манделиновая, молочная и гликолевая или салициловая кислота низкой концентрации».

Ежедневно увлажняйте кожу разглаживающими и восстанавливающими барьер активными веществами

Поскольку «гусиная кожа», скорее всего, является результатом дисфункции сальных желез и нарушенного кожного барьера, увлажнение — ключевой момент в лечении.

«Используйте кремы с высоким содержанием эмолентов, чтобы улучшить липидный слой. Эмоленты — это класс увлажняющих средств, которые восстанавливают барьерные функции кожи, успокаивая ее и заполняя микротрещины в эпидермисе липидами», — советует Ирина.

Ищите такие ингредиенты, как:

- Керамиды. Это жировые молекулы, которые образуют естественный кожный барьер и помогают удерживать влагу. В частности, керамиды служат своеобразным клеем, который помогает удерживать клетки кожи вместе.

- Экстракты овса. При тонком измельчении и кипячении овса можно извлечь коллоидный материал. Это гелеобразное вещество имеет довольно высокое содержание липидов (30%, если быть точным).

- Масло ши. Его увлажняющие свойства связаны с высоким содержанием жирных кислот, а благодаря разным типам этих кислот (а именно линолевой и олеиновой), оно нежирное и легко впитывается. Кроме того, доказано, что оно удерживает влагу в коже и защищает кожный барьер.