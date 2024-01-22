Косметолог назвала металл, который стимулирует здоровье волос

«Действие цинка крайне благоприятно для жирной кожи головы и помогает бороться против перхоти. Ведь выпадение и недостаточный или замедленный их рост зачастую говорят о недостатке минерала. Еще один аспект влияния цинка на волосы – он налаживает работу сальных желез, без него ситуация ухудшается и волосы выпадают», – сказала косметолог.