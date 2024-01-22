Косметолог назвала металл, который стимулирует здоровье волос

Косметолог Ягодина назвала металл, который стимулирует здоровье волос
Цинк от выпадения волос у женщин используется достаточно широко и доказал эффективность. Косметолог Ирина Ягодина рассказала «ФедералПресс» про влияние микроэлемента на кожный покров.
«Действие цинка крайне благоприятно для жирной кожи головы и помогает бороться против перхоти. Ведь выпадение и недостаточный или замедленный их рост зачастую говорят о недостатке минерала. Еще один аспект влияния цинка на волосы – он налаживает работу сальных желез, без него ситуация ухудшается и волосы выпадают», – сказала косметолог.
Ягодина также отмечает, что цинк регулирует работу сальных желез, поэтому часто используется в средствах для проблемной кожи лица, а также обладает антибактериальными свойствами.
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