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Косметолог Ягодина назвала металл, который стимулирует здоровье волос

Цинк от выпадения волос у женщин используется достаточно широко и доказал эффективность. Косметолог Ирина Ягодина рассказала «ФедералПресс» про влияние микроэлемента на кожный покров.

Косметолог назвала металл, который стимулирует здоровье волос
© Unsplash

«Действие цинка крайне благоприятно для жирной кожи головы и помогает бороться против перхоти. Ведь выпадение и недостаточный или замедленный их рост зачастую говорят о недостатке минерала. Еще один аспект влияния цинка на волосы – он налаживает работу сальных желез, без него ситуация ухудшается и волосы выпадают», – сказала косметолог.

Ягодина также отмечает, что цинк регулирует работу сальных желез, поэтому часто используется в средствах для проблемной кожи лица, а также обладает антибактериальными свойствами.

Ранее «ФедералПресс» писал, как быстро отрастить волосы. Кандидат химических наук Наталия Жегалова рассказала «ФедералПресс», как создать наилучшие условия для быстрого роста волос.

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