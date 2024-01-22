Стало известно имя победительницы конкурса красоты среди замужних дам

Финал конкурса красоты среди замужних дам завершился в американском Лас-Вегасе. Его победительницей стала девушка из Германии Джулия Каролин.

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— «Миссис Мира» — конкурс, главным отличием которого, является обязательное условие для участниц: быть замужем и иметь детей. Так у соревнования красоток появляется еще и социальная миссия: показать, что жизнь девушки с появлением ребенка не становится менее яркой и активной, — рассказали организаторы конкурса.

При этом все участницы состязаний не только реализовали себя в материнстве, но и добились поставленных целей в карьере. Победительница конкурса «Миссис Мира — 2024» поблагодарила всех своих родных и близких, после чего передала слова поддержки конкуренткам. По мнению Каролин, участие в конкурсе для каждой девушки — только начало большого пути.

В ходе соревнования за титул «Миссис Мира» участницы отметили, что на конкурсе царила дружеская атмосфера. Россиянка Алиса Голубева, которая участвовала в состязании, отметила, что ей удалось пообщаться и подружиться с другими участницами. Однако сама Голубева не смогла пройти в финал, пишет Wday.