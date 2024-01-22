На страже чистой кожи: все о пилингах, скрабах и эксфолиантах

Отшелушивание кожи — один из фундаментальных этапов бьюти-рутины. Эта процедура показана для любого типа, однако методы, частота и интенсивность зависят от индивидуальных особенностей. Зачем она нужна?

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Дело в том, что жизненный цикл клеток длится примерно тридцать дней. За это время они полностью обновляются, сохраняя кожу гладкой и здоровой. Но с возрастом процесс замедляется. Роговой слой утолщается, кожа теряет сияние и здоровый цвет, приобретает сероватый оттенок. Отшелушивание помогает избавиться от омертвевших клеток и стимулировать обновление эпидермиса. Слущивая роговой слой, пилинги и скрабы обнажают молодые клетки, которые лучше реагируют на активные компоненты сывороток и кремов, а сама кожа обретает свежий ровный тон.

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Кислоты vs энзимы

Существует два типа пилингов — химические и механические. Первый работает за счет действия ферментов или кислот, которые ослабляют связи между ороговевшими клетками эпидермиса, способствуя их отшелушиванию. Химические пилинги, в свою очередь, делятся на кислотные и ферментные. Первые — более интенсивные, вторые — мягкие. В кислотных пилингах основными компонентами являются AHA- (гликолевая, миндальная, салициловая) или PHA- и BHA-кислоты (фитиновая, молочная, лактобионовая). Если ваша кожа не переносит кислоты, попробуйте ферментные (энзимные) варианты. Они работают по схожему с кислотными принципу — разрушают связи между клетками рогового слоя. Этому способствуют ферменты, получаемые из фруктов — бромелайн из ананаса и папаин из одноименного плода. Более мягкое отшелушивание не вызывает негативных реакций кожи и подходит для самых чувствительных типов.

Механический пилинг

Механические средства отшелушивания — это скрабы, которые позволяют избавиться от омертвевших клеток за счет массажных движений и силы трения. Они рекомендованы для жирной, комбинированной и нормальной кожи. Чем меньше частицы скраба, тем более бережным будет отшелушивание. Механические пилинги хорошо очищают от сильных загрязнений. Их можно комбинировать с химическими, применяя на втором этапе отшелушивания, когда связи между кераноцитами уже ослаблены под действием кислот или ферментов. Что искать в составе: частицы кремния или сферы воска жожоба мягко и деликатно воздействуют на кожу, при этом отлично ее выравнивая.

Как применять: