Лучшие сочетания в одежде с самым модным цветом 2024 года

Так, актуальным оттенком наступившего года эксперт назвала изумрудный, отметив, что он подходит практически всем. При этом специалистка подчеркнула, что данный цвет будет удачно смотреться с любыми оттенками красного — от насыщенного глубокого бордового до нежно-розового.