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Россиянкам перечислили лучшие сочетания в одежде с самым модным цветом 2024 года

Персональный стилист Алена Носкова перечислила россиянкам лучшие сочетания в одежде с самым модным цветом 2024 года. Соответствующий материал публикует издание «Metro.Москва».

Лучшие сочетания в одежде с самым модным цветом 2024 года
© Lenta.ru

Так, актуальным оттенком наступившего года эксперт назвала изумрудный, отметив, что он подходит практически всем. При этом специалистка подчеркнула, что данный цвет будет удачно смотреться с любыми оттенками красного — от насыщенного глубокого бордового до нежно-розового.

Помимо этого, собеседница издания также обратила внимание на белый и бургунди, которые выигрышно смотрятся в дополнение к изумрудному.

«Изумрудный и черный — это классическое сочетание, которое всегда выглядит элегантно и стильно. Черный цвет придает изумрудному еще большую глубину и выразительность, создавая настроение особой таинственности и роскоши», — продолжила она.

Вдобавок Носкова отметила золотой, серый и фиолетовый.

«Если хочется добавить нежности и романтичности, используйте сочетание изумрудного с бежевым», — подытожила стилистка.

Ранее блогерша перечислила вечно модную одежду. В первую очередь эксперт отметила юбки длины миди, классический жилет и спортивные брюки.

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